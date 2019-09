Keisuke Honda si offre al Manchester United: "Fatemi un'offerta"

La star del calcio giapponese Keisuke Honda si è offerto al Manchester United in un modo a dir poco insolito... con un post su Twitter. "Fatemi un'offerta", ha twittato l'ex attaccante del Milan dal suo account ufficiale taggando quello dello United.

" Non ho bisogno di soldi ma ho bisogno di giocare con una grande squadra e con grandi compagni di squadra! @ManUtd "

Il 33enne sta cercando di trovare un nuovo club in Europa dopo aver lasciato a maggio i Melbourne Victory, in Australia. L'ex attaccante rossonero vorrebbe continuare a giocare a livello internazionale dopo aver annunciato la sua intenzione di competere alle Olimpiadi di Tokyo 2020 come fuoriquota.