Khedira, operazione riuscita: il tedesco starà fuori 3 mesi

Operazione riuscita. Come anticipato nella giornata di ieri, Sami Khedira si è sottoposto oggi presso una clinica di Augusta, in Germania, a un intervento di pulizia artroscopica al ginocchio sinistro.

C’era attesa per capire i tempi di recupero, con operazioni di questo tipo che solitamente richiedono come minimo 40 giorni di stop nei casi più ottimistici. E da questo punto il comunicato della Juventus non lascia dubbi: l'ex giocatore di Stoccarda e Real Madrid tornerà in campo solamente a marzo.

"Si è svolto oggi ad Augsburg, in Germania, l’intervento di "pulizia" per via artroscopica al ginocchio sinistro di Sami Khedira. L’operazione, effettuata dal Dottor Ulrich Boenisch, alla presenza del medico sociale Nikos Tzouroudis, è perfettamente riuscita e il giocatore potrà iniziare da subito le cure riabilitative. I tempi di recupero previsti sono di circa tre mesi".

La Juventus, dunque, ritroverà il centrocampista teutonico solamente nel nuovo anno e dopo gli ottavi di Champions League. Un’assenza che lascia aperti a scenari di mercato; ma soprattutto che obbliga la dirigenza a prendere determinate scelte su Emre Can. Ai margini un po’ del progetto Sarri e fuori dalla lista Champions, il tedesco potrebbe tornare utile in questa fase. Vedremo se dopo la conclusione dei gironi di Champions League i bianconeri decideranno di rinserirlo in rosa (come successe in passato con Lichtsteiner ad esempio), o se effettivamente sceglieranno di intervenire guardando altrove (opzione comunque smentita ieri sera da Fabio Paratici durante una premiazione a cui aveva preso parte).