Kjaer ko, Musacchio out! Scocca l'ora di Gabbia al Milan: debutto da sogno col Torino

Milan-Torino è stata una partita davvero importante per i rossoneri. Un 1-0 che vale il ritorno alla vittoria dopo tre gare senza successo e tre punti preziosissimi per alimentare la lotta all’Europa. Il Milan ha trovato però un uomo in più per la seconda parte della stagione: il difensore Matteo Gabbia.

Al 42’, infatti, si è fermato Simon Kjaer dopo un contrasto con Belotti: Pioli fa scaldare Musacchio, ma il centrale argentino è bloccato da un problema muscolare al polpaccio. Ecco che dalla panchina spunta Matteo Gabbia, classe ’99, al suo debutto assoluto in Serie A. Il centrale aveva già vestito la maglia del Milan, ma aveva collezionato in totale 25 minuti tra un preliminare di Europa League con lo Shkendija e un ottavo di Coppa Italia contro la SPAL.

" Matteo GABBIA, voto 6,5 - Debutto in Serie A per il classe '99 cresciuto nelle giovanili del Milan. Concentrato, attento e disciplinato nei rari affondi granata. Una bella notizia per Pioli. [Le pagelle di Milan-Torino] "

A conti fatti la prestazione di Gabbia è importante, con il difensore che si candida addirittura per una maglia da titolare in Fiorentina-Milan. Certo, questo Toro non poteva essere un banco di prova attendibile, ma Gabbia si è ben comportato al fianco di Romagnoli, nonostante nel finale i granata schierassero Belotti e Zaza insieme.

" Sono molto contento per me e per la squadra. È stata una serata importantissima. Dobbiamo continuare su questa strada. Da domani lavorerò al 100% come sempre, per farmi trovare pronto, poi vediamo. Io ho sempre visto San Siro come un sogno che stasera si è realizzato. Sono contento. Mi alleno tutti i giorni per farmi trovare pronto, ringrazio i compagni della Lucchese che mi hanno aiutato a crescere l'anno passato e quelli di oggi che mi aiutano giorno dopo giorno. Cosa mi ha detto Pioli prima di entrare? Mi ha rispiegato i concetti della difesa e mi ha detto di stare tranquillo. Lo ringrazio perché mi aiuta sempre e con me è sempre buono. [Matteo Gabbia] "

La curiosità? Gabbia ha esordito col ‘46’, lo stesso numero con il quale ha esordito Alessio Romagnoli in Serie A quando indossava la maglia della Roma: era il 22 dicembre 2012 in un Roma-Milan, con Zeman in panchina.

