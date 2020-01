Kjaer si presenta: "Il Milan è un sogno per me. Mi sono sempre ispirato a Maldini"

È prevista per givoedì 16 la presentazione del difensore Simon Kjaer, nuovo acquisto del Milan, che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, dopo la prima parte di stagione all’Atalanta. Il difensore danese ha comunque espresso qualche pensiero a Milan TV dicendosi felicissimo per aver, finalmente, esaudito un suo sogno, quello di vestire la maglia rossonera. La stessa maglia che indossava il suo idolo Paolo Maldini...

" Il Milan è un sogno per me. Sono in una società storica, in cui hanno giocato i migliori difensori centrali del mondo. Mi sono sempre ispirato a Maldini. Ho sognato il Milan per tanti anni e finalmente sono qui "

" Ho sentito Jon Dahl Tomasson settimana scorsa, lui ha sempre delle belle parole per il Milan e per Milano. Ritrovo una Serie A con tanti giocatori forti, le squadre vanno meglio in Europa e si gioca un calcio più veloce e moderno. Ci sono tanti giovani di qualità "

La volontà è quella di rimanere al Milan

" Questo è un progetto interessante. Sono in prestito, ma voglio dimostrare di poter restare qui e fare il massimo "