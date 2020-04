Kluivert scalpita: "Mi alleno in giardino ma...." e Perotti chiede 'aiuto' al mental coach

C'è chi gioca in giardino col cugino, chi fa yoga, chi chiede l'ausilio del mental coach. La quarantena non aiuta, ma i giocatori della Roma scalpitano per rientrare in campo. Quando accadrà?

Non vedo l’ora di ricominciare. Sto bene, sono a casa al sicuro. Mi alleno nel giardino con mio cugino, speriamo di poter tornare in campo prima possibile. [Justin Kluivert]

Serie A Spadafora all'incontro con FIGC e Lega: "Ho ascoltato tutti, ma nessuna decisione è stata presa" DA UN' ORA

Justin Kluivert non vede l'ora di ricominciare a giocare. Ok gli allenamenti in giardino con il cugino, ok cominciare con lo yoga, ma manca il campionato. Ecco Diego Perotti e altri giocatori ora si sono rivolti al mental coach non volendo 'soffrire' in questo periodo di inattività.

La Roma, comunque, fa sapere l'amministratore Fienga, è pronta a ripartire grazie alle sue strutture...

Abbiamo cominciato a lavorare con gli ospedali che sono nell’area di Roma, che per fortuna sono ospedali di eccellenza, come lo Spallanzani e il Campus Biomedico di Trigoria, molto vicino al nostro centro sportivo. Con loro abbiamo analizzato i migliori protocolli per i nostri atleti e dipendenti e per chiunque. Anche grazie al nostro patrocinio, l’ospedale del Campus Biomedico ha aperto un Covid center, un ospedale aperto al pubblico e che ci auguriamo che con l’impulso che potremmo dare con i controlli presso di loro, possano fornire lo stesso standard a dei costi accessibili per quella che è la popolazione, senza limitazione a questo tipo di accesso

Play Icon WATCH Patrick Kluivert show: serie di palleggi e numeri nel salotto di casa 00:00:32

Serie A Ranieri: "Prima del calcio riparta il Paese. I tamponi servono più ai cittadini che a noi" DA 11 ORE