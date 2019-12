Kolarov perde il pelo ma non il vizio, solo Messi batte le punizioni meglio di lui

Bellissima. Pulita. Da vedere e rivedere. Il calcio di punizione al limite dell’area al Franchi contro la Fiorentina è l’ennesima perla di una collezione dal valore inestimabile di Alexandar Kolarov. Numeri da record quelli del serbo che, oltre ad essere un difensore-goleador, non perde mai il vizio di segnare da fermo. Genoa, Bologna e adesso i Viola, sono queste le tre vittime colpite dal cecchino ex Manchester City, a cui si devono aggiungere Lazio e Udinese affondate dal dischetto.

Fino a questo punto della stagione, solo un calciatore ha fatto meglio di lui nei top 5 campionati europei: Leo Messi, non proprio uno qualsiasi, che ha messo a referto 4 calci di punizione, solo una in più del romanista. Ma i numeri di Kolarov vanno oltre, ecco alcune delle sue statistiche in relazione ai gol messi a segno:

5 gol in campionato (2° marcatore della Roma dopo Dzeko)

3° gol su calcio di punizione in stagione

9 gol realizzati nel 2019 in campionato

12 sigilli su punizione diretta dal 2007-08 (1° anno in Italia), 38% dei suoi gol in carriera

15 reti con la maglia della Roma