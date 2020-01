Kulusevski: "Andare alla Juventus? Non ci ho neanche pensato, ma darò il massimo per il Parma"

Prime parole da giocatore della Juventus per Kulusevski, che si dice entusiasta di aver cominciato l’anno con questa notizia. Una grande opportunità lavorare con Sarri e con una squadra come quella bianconera, anche se non mancherà il proprio impegno al Parma in questi mesi. A partire dalla sfida di campionato del 6 gennaio proprio contro l’Atalanta.

" Sono molto contento, l'anno non poteva iniziare meglio di così. È un giorno importante per me, per gli amici, per la famiglia, per chi ha lavorato con me. Meglio fare assist o gol? Gioco solo per vincere, se penso sia meglio tirare tiro, se penso che un compagno sia messo meglio la passo. Non contano assist o gol, conta solo la vittoria "

Potrò lavorare con Sarri

" Sarri ha fatto un lavoro fantastico al Chelsea e al Napoli. Ho studiato il suo gioco a due tocchi, tutti si aiutano, mi farà migliorare tanto "

In che ruolo mi trovo meglio?

" Il mio ruolo dall'inizio è stato il trequartista. Ho giocato però in più ruoli, posso giocare esterno, l'anno scorso ho giocato mezzala. Dove mi metterà il mister, starò, ma io mi sento trequartista "

Un messaggio ai tifosi della Juventus?

" Il primo è per quelli del Parma, sto già pensando alla gara di lunedì, per giocare e migliorare come fatto in questi sei mesi. A quelli della Juventus dico che da luglio darò tutto, in allenamento, in partita, voglio migliorare e far contenti i ragazzi "

Cosa è il Parma per lei e cosa rappresenta la Juventus?

" Sono a Parma da sei mesi ma è casa, tutti i compagni mi aiutano, sono fortunato ad avere compagni e un mister così che crede tanto in me. La Juventus... È una della più grandi del mondo, quando inizi a giocare vuoi giocare per la Juventus, quando ho avuto la possibilità di venire qui, non ci ho neanche pensato "