Kulusevski è della Juventus: 35 milioni più bonus all'Atalanta, ma resta al Parma in prestito

Dopo l'accordo delle scorse ore, Dejan Kulusevski diventa ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero ha annunciato, attraverso il proprio sito ufficiale, di aver acquistato dall'Atalanta l'esterno svedese di origini macedoni. Kulusevski resterà in prestito al Parma fino a fine stagione, prima di approdare in bianconero.

Il classe 2000, che con l’Atalanta ha vinto un campionato Primavera nella passata stagione, frutterà ai bergamaschi 35 milioni - pagabili in 5 anni - più bonus. Il valore dei bonus, ovviamente, dipenderà da diversi fattori (gol, presenze, risultati raggiunti) per un massimo di 9 milioni.

Dejan Kulusevski, Parma - Serie A 2019-2020Getty Images

Il giocatore ha firmato un contratto con la Juventus fino al 2024, ma resterà comunque in prestito fino a fine stagione al Parma. Il club ducale, infatti, ha detto di no a tutte le offerte presentate dai bianconeri in queste ultime ore, con la Juventus che aveva provato a piazzare anche Marko Pjaca in Emilia per avere subito lo svedese a disposizione. Una buona notizia per D'Aversa, considerando l'apporto del giocatore che ha collezionato 4 reti e 7 assist in 17 presenze di campionato con la maglia del Parma.