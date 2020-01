Kulusevski-Juventus, è fatta! Giovedì 2 gennaio visite mediche e firma fino al 2024

La Juventus piazza il colpaccio assicurandosi le prestazioni del jolly offensivo di proprietà dell'Atalanta - dallo scorso giugno 'parcheggiato' in prestito a Parma - Dejan Kulusevski: domani giovedì 2 gennaio il classe 2000 svedese di origini macedoni sosterrà le visite di rito al J-Medical prima di apporre la sua firma sul contratto che lo legherà al club bianconero fino al 2024.

Sono trapelate anche le cifre dell'accordo, stando a quanto riporta Sky Sport: Kulusevski percepirà 2,5 milioni a stagione (stipendio "a salire"), mentre per il suo cartellino la Juventus ha sborsato 35 milioni di euro più 9 di bonus. Un investimento massiccio per uno dei giovani più promettenti del nostro campionato, capace nella prima parte di stagione di incantare in lungo e in largo in maglia ducale.