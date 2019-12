Kulusevski, la Juventus cambia rotta sul mercato: è l’inizio di una nuova era?

In principio fu il passaggio da Massimiliano Allegri a Maurizio Sarri. Poi, in estate, gli 80 milioni circa investiti su De Ligt. E ieri, a pochissime ore dalla conclusione dell’anno, i quasi 40 milioni (bonus più, bonus meno) che i bianconeri investiranno su Dejan Kulusevski. Che il 2019 sia stato un anno di rivoluzione, non solo nella filosofia, ma anche nelle strategie di mercato, inizia a palesarsi come dato sempre più evidente per la Juventus.

Si perché l’importante investimento che Paratici e i suoi collaboratori hanno deciso di fare in estate prima con il centrale olandese e poi con il trequartista svedese, segna un’evidente inversione di tendenza rispetto al recente passato.

Ciò che in questi anni aveva infatti contraddistinto la Juventus sul piano puramente dirigenziale era stata la capacità di muoversi sostanzialmente attraverso due fronti. Da una parte quello della ricerca di profili affermati e in grado di portare al salto di qualità: da Higuain a Ronaldo, da Mandzukic a Douglas Costa, i bianconeri avevano sempre investito forte su giocatori la cui carta d’identità era comunque un fattore: il Pipita arrivò nel 2016 a 28 anni; Douglas Costa nel 2018 a 27; Mandzukic fu preso nel 2015 con 29 candeline sulla torta e Ronaldo, nella scorsa stagione, ormai 33 enne. Un’evidente scelta di ‘sicurezze’ a cui i bianconeri unirono uno dei cavalli di battaglia, in termine di strategie, dell’intera gestione Marotta e Paratici: l’affare a “costo zero”.

Paratici, Dybala, Mandzukic, Ronaldo - Juventus-Atalanta - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Un virgolettato d’obbligo vista la questione delle commissioni agli agenti; ma una ‘tassa’ che la Juventus si è dimostrata ben più disposta a pagare rispetto ai decisamente più elevati costi di un cartellino (e alla fine anche molto più semplice nella gestione dell'iscrizione a bilancio). E dunque il colpo Khedira del 2015, apripista dei successivi Dani Alves ed Emre Can fino ad arrivare ai contemporanei Ramsey e Rabiot.

Parametri zero a cui è sempre connesso però l’altro lato della medaglia, rappresentato fondamentalmente da 3 componenti: alto ingaggio; età non sempre giovanissima; rischio legato alle condizioni fisiche. E in questo sottoinsieme non c’è un giocatore bianconero che ne possa essere escluso: Khedira arrivò come un’autentica scommessa dopo la miriade di infortuni avuti a Madrid (poi effettivamente vinta); Dani Alves si presentò come certezza sì ma con 33 anni sulla carta d’identità; i successivi Emre Can, Rabiot e Ramsey invece come giocatori dall’inaggio elevatissimo e che per svariati motivi non sono ancora riusciti a confermarsi come un ‘affare’ per la Juventus. Anzi.

Dani Alves Sami Khedira Lazio Juventus 2016LaPresse

Ecco perché De Ligt e Kusulesvki sembrano segnare un sostanziale – ed inevitabile – cambio di tendenza rispetto al recente passato. Con un età media estremamente elevata lo scheletro della Juventus aveva bisogno di guardare al futuro; e da questo punto di vista l’inversione di tendenza nella filosofia degli acquisti era un passaggio quasi inevitabile. La Juventus non investiva una cifra così elevata per un talento nel reparto offensivo – quello che più risente a oggi dell’avanzare dell’età – da praticamente 5 anni, quando da Palermo arrivò a Torino per 40 milioni l’allora 21enne Paulo Dybala.

Allo svedese si era però già aggiunta la stella de Ligt così come un profilo come quello di Demiral, strappato alla concorrenza interna con tempismo da record.

Da sinistra a destra: Demiral, de Ligt e Andrea Agnelli. La linea giovane della JuventusGetty Images

Vediamo se questo cambio di rotta sarà una tendenza che Paratici&co. seguiranno anche in estate, quando alla Juventus si assisterà senza dubbio a qualche inevitabile ulteriore ricambio da proporre anche in mezzo al campo. La tendenza però sembra essere effettivamente cambiata. Un passaggio necessario dopo un attestamento al top, ma che non poteva essere ritardata ulterioremente: a oggi la Juventus resta la squadra con la media età più alta della Serie A tra i giocatori effettivamente schierati in campo (quasi 29 anni, nessuno è più "vecchio") e ai bianconeri serviva – e serve – svecchiare la sua rosa. De Ligt, Demiral e ora Kulusevski il primo segnale del cambio di rotta.