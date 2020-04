L'agente di Dybala: "Resta alla Juve. Così come Cristiano Ronaldo, è un bene per il calcio italiano"

Dybala via dalla Juventus? Assolutamente no, considerando le buone performance e i suoi numeri fino alla sospensione del campionato. L'argentino ha collezionato 13 gol in 34 presenze e risulta essere uno dei giocatori che più fanno la differenza nella squadra di Sarri. Anche in ottica di maxi scambi nel prossimo, imprevedibile, mercato, la Juventus si terrà ben stretta Dybala. Ad assicurarlo è stato direttamente il suo agente Federico Pastorello

" È rifiorito e sinceramente lo vedo ancora in maglia bianconera. Eventuali scambi non credo che comprenderanno lui o altri campionissimi come Kane. Mi immagino tanti scambi invece tra i giocatori di fascia medio-alta delle varie big. [Federico Pastorello a Tuttomercatoweb] "

Dybala che si trova molto bene in coppia con Ronaldo

" La mia impressione è che sia sempre più legato alla Juventus. Ed è un bene per tutto il calcio italiano che lui rimanga "

Poi sulle condizioni di Lukaku

" Tornare a casa dalla famiglia gli ha fatto bene. Non vede l'ora che si possa tornare in campo "