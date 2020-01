L'agente di Lazaro a Newcastle: l'Inter lo cede in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni

Lazaro sempre più in uscita. L’Inter e il Newcastle United hanno trovato l’accordo per la cessione del laterale austriaco, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto (2 milioni + 20 per il riscatto). L’agente del giocatore è volato a Newcastle proprio per definire l’ingaggio con i magpies e, intanto, si ‘gode’ la partita tra Newcastle e Chelsea al St James' Park.

L’Inter spera, inoltre, di strappare al fotofinish anche l’obbligo di riscatto per Lazaro, avendo così la certezza di poter spendere 20 milioni per la prossima sessione di mercato. L’austriaco era stato acquistato dall’Hertha Berlino ad agosto per 22,4 milioni...

Nel frattempo, considerando l’addio a Spinazzola, l’Inter cerca ancora un esterno per la fascia destra. È tornato di moda il nome di Victor Moses, vecchio pupillo di Antonio Conte che lo ha allenato al Chelsea. L’esterno nigeriano è in prestito al Fenerbahce, con i turchi pronti a restituirlo già a gennaio. Anche il classe ’90, però, è reduce da un infortunio...