L'AIA querela l'ex arbitro Boggi. Aveva detto: "Rischiamo una nuova Calciopoli"

L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha deciso di querelare l'ex arbitro Robert Anthony Boggi che - nei giorni scorsi durante un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Punto Nuovo - aveva attaccato in maniera frontale l'associazione e il suo presidente Marcello Nicchi prefigurando la nascita di una nuova Calciopoli.

Il comunicato dell'AIA

" In relazione alle recenti dichiarazioni rese dall’ex associato Robert Anthony Boggi e riportate da numerosi organi di informazione nazionali, l’Associazione Italiana Arbitri comunica che il Responsabile della Commissione esperti legali, su mandato del Presidente Marcello Nicchi, ha dato avvio, in data odierna, alle iniziative previste dalla legge a tutela della reputazione dell’Associazione, degli Arbitri e del suo Presidente "

" Le dichiarazioni sono contrarie a verità e, per di più, hanno un contenuto gravemente lesivo della reputazione e della dignità degli organi direttivi democrativamente eletti e degli Arbitri federali in attività "

" Di qui, la decisione di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, in tutte le sedi, nella certezza che essa giungerà ad accertare l’illegittimità delle dichiarazioni rese e, ancora una volta, darà giusta tutela al buon nome dell’Associazione e degli Arbitri di calcio italiani "

Le parole di Boggi: "C'è il rischio di una nuova Calciopoli"

" A Nicchi nessuno dice mai niente con tutti i guai che fa. Non dimentichiamo mai che è stato il sorteggiatore delle palline con Bergamo e Pairetto. La colpa non è sua, è stato un grandissimo, ha fatto passare un sistema dittatoriale, senza che nessuno gli dicesse niente: è un fenomeno, tutti quelli che si mettono contro di lui devono andarsene. Io persi le elezioni, la gente aveva paura anche di mettere firme e appoggiarmi. Qualora ci sarà un altro candidato sarà perché si vuole cambiare sistema, altrimenti nessuno si candiderà più. Mi dimisi a novembre del 2013, dopo pochi mesi mi arrivò una comunicazione per un processo perché avevo parlato male di Nicchi. Loro sono scientifici, devono colpire tutti gli avversari. Sono preoccupato per i giovani arbitri che sono vittime di un sistema. Se non fosse stato per me, molti degli arbitri di oggi non avrebbero fatto neanche una partita in Serie B. Quella che è stata una volta Calciopoli, lo sarà ancora e non ci sarà più modo di tornare indietro [Boggi @Radio Punto Nuovo] "

La controreplica di Boggi

Dopo avere appreso della querela nei suoi confronti annunciata dall'AIA, l'ex direttore di gara ha voluto nuovamente sottolineare il proprio punto di vista: "Non hanno niente da fare e pensare. Ho detto tutte cose vere, provate. Andiamo in tribunale, io sono malato e non so neanche quanto tempo mi resta, di cosa hanno paura? Ho espresso solo un mio giudizio è meglio che non facciano niente. Nicchi? Io non ho offeso nessuno, gli ho anche fatto i complimenti".