L'AIC dice no alla proposta della Lega Serie A sul taglio degli stipendi: "Vergognosa"

È una proposta vergognosa e irricevibile ”. L’Assocalciatori, presieduta da Damiano Tommasi, boccia senza mezzi termini la linea guida della Lega Serie A sul taglio agli stipendi uscita tramite comunicato ufficiale solo qualche ora prima e al termine dell’Assemblea di Lega.

Una proposta che, in stile Juventus, chiedeva di fatto ai calciatori di tagliarsi 4 mensilità in caso di non ripresa del campionato – dunque circa il 30% dello stipendio – e 2 mensilità invece se si dovesse ripartire.

Il vicepresidente dell’AIC Umberto Calcagno però non ci sta: “È chiara l’indicazione che si vuol far pagare solo ai calciatori gli eventuali danni della crisi. L’unica parte rilevante del comunicato della Lega è l’inciso con cui si dice che le squadre dovranno negoziare le modifiche contrattuali con i singoli giocatori”.