L'Atalanta ha il suo nuovo difensore: Skrtel out, arriva Kjaer in prestito secco

Dopo la risoluzione contrattuale con Skrtel che lascia dopo neanche due settimane, l’Atalanta trova comunque il suo colpo per il reparto difensivo in vista della Champions League. Il club nerazzurro, infatti, ha prelevato Simon Kjaer in prestito secco dal Siviglia.

Per Kjaer è un ritorno in Italia visto che il difensore danese ha già indossato le maglie di Palermo e Roma. In Sicilia ha vissuto due stagioni in Serie A collezionando 5 reti in 62 presenze, nella Capitale ha giocato nella stagione 2011-2012, in prestito dal Wolfsburg, collezionando 22 presenze.