L'esonero di Mazzarri slitta a martedì: serve l'ok del Frosinone per liberare Moreno Longo

I tifosi del Torino dovranno aspettare ancora qualche ora per vedere l’ufficialità dell’arrivo di Moreno Longo. Si attendeva in giornata, infatti, l’arrivo dell’ex allenatore del Frosinone che però non è stato ancora liberato dal club ciociaro, con cui aveva ancora un contratto fino a giugno 2020.

Arriverà quindi martedì 4 febbraio l’esonero di Mazzarri e poi il comunicato su Moreno Longo che firmerà fino a giugno, con opzione per un secondo anno in caso di stagione positiva. Longo che ha allenato le giovanili del Toro (vincendo un campionato Primavera e una Supercoppa Primavera nel 2015), prima di tentare le avventure alla Pro Vercelli e al Frosinone. Dopo la promozione in Serie A con i ciociari, la sua esperienza esperienza nella massima serie non è durata tanto, venendo esonero dopo 8 punti conquistati in 16 giornate.

Per Mazzarri letale lo 0-4 di Lecce

Non è quindi in forse l’esonero di Walter Mazzarri che già sembrava spacciato dopo lo 0-7 interno contro l’Atalanta. La sconfitta per 4-0 a Lecce è la pietra tombale della sua gestione, considerando il distacco ormai tra staff tecnico e giocatori. Per Mazzarri questa era la terza annata al Torino e il 7° posto della passata stagione resta, comunque, il miglior risultato in Serie A per il Toro targato Urbano Cairo.