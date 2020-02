L'infortunio di Pavoletti diventa un caso, il Cagliari smentisce il web: "Ricostruzioni fantasiose"

Non è la prima volta che assistiamo a ricostruzioni ardite riguardo a liti, più o meno presunte, in uno spogliatoio di una squadra di calcio mai però avevamo visto una società di calcio di Serie A costretta a diramare un comunicato per smentire la vicenda di un infortunio, quello dello sfortunatissimo Leonardo Pavoletti.

Dalla caduta alla presunta lite, club e giocatori costretti a smentire

Secondo quanto risulta, alla Unione Sarda, Pavoletti sarebbe scivolato in strada dopo una cena con i compagni di squadra giovedì scorso e avrebbe appoggiato male la gamba. All'inizio sembrava solo un fastidio e invece lunedì è arrivato il responso negativo: nuova lesione al crociato già operato. Sono però altre ricostruzioni che hanno fatto infuriare la società sarda, Pavoletti e il capitano Nainggolan: quelle che sono trapelate da note vocali che parlavano di una lite fra giocatori del Cagliari (Pavoletti e Birsa) come movente alla base dell’infortunio dell’attaccante livornese.

Un gossip smentito in maniera netta sia dalla società che dagli stessi Nainggolan e Pavoletti su Instagram

" Nelle ultime ore stiamo assistendo ad un florilegio di ricostruzioni fantasiose che non meritano di essere nemmeno commentare. Noi siamo da un lato addolorati per quello che è accaduto a uno dei nostri giocatori e dall'altro concentrati sul lavoro in campo. Domenica ci aspetta un'altra battaglia. Da combattere insieme a questo splendido gruppo che non smette mai di inseguire il suo sogno. [Comunicato Cagliari Calcio] "

Il bomber livornese per mettere a tacere i boatos ha scelto di postare sul proprio profilo Instagram una foto di un abbraccio insieme a Birsa con l’eloquente messaggio “Ragazzi non scherziamo ma quale lite??”. Severo anche il commento di Radja Nainggolan sul proprio profilo Instagram.

" "La tastiera del telefono scatta a molte persone, ci sono persone che raccontano storie in note vocali assolutamente assurde. Ora parlano tutti, poi dicono che vogliono bene al Cagliari. Buonanotte a tutti coloro che vogliono andarci contro...baci... per concludere non c’è nessun litigio dentro lo spogliatoio [Radja Nainggolan, Instagram] "

Nel frattempo mentre il Cagliari questo pomeriggio si ritroverà in campo per preparare il delicato impegno contro il Napoli, sono decine i messaggi di auguri da tutta Italia, tifosi, giocatori e club avversari compresi, per Pavoletti che ha finito la sua stagione per un secondo infortunio al crociato del ginocchio sinistro.