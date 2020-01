L'Inter cambia strategia: Politano al Napoli per Llorente, e proposto lo scambio Allan-Vecino

Che idea! Il Napoli è riuscito a battere la concorrenza della Roma per pescare dall’Inter l’esterno Politano ed è ormai vicinissimo all’accordo con club e giocatore. I nerazzurri avevano detto di sì all’operazione, rimaneva solo da superare le riserve del classe ’93 che si era promesso ai giallorossi.

Prestito con obbligo di riscatto per Politano

Giuntoli ha trovato l’accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto: 2 milioni per il prestito oneroso più 18 per il riscatto, oltre a 5 milioni di bonus. Serve solo chiudere il discorso con il giocatore, ma anche in questo caso il ds del Napoli ha trovato un’intesa con gli agenti dell’ex Sassuolo dopo diverse ore di colloquio nel pomeriggio.

All’Inter arriva Llorente, addio a Giroud

Viste le difficoltà nell’arrivare a Giroud, l’Inter - con l’occasione di girare Politano al Napoli - ha chiesto al club partenopeo il cartellino di Llorente (che ha un contratto fino a giugno 2021). Ok, anche in questo caso, per Giuntoli che stava già trattando l’uscita del basco con il Parma. L’arrivo di Llorente chiuderebbe la porta, quindi, a Giroud in nerazzurro.

Idea scambio Allan-Vecino

L'Inter ci ha provato. Vecino può partire e, secondo Sky Sport, i due club hanno vagliato anche il possibile scambio Allan-Vecino. Nonostante quanto detto da Gattuso, Allan vuole lasciare subito gli azzurri ma bisogna convincerlo ad approdare in nerazzurro. Il brasiliano preferisce la Premier League...