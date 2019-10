L'Inter corre ai ripari dopo il ko di Alexis Sanchez: Conte blocca Esposito, niente Mondiale U17

L’Inter è in ansia per le condizioni di Alexis Sanchez che rischia 3 mesi di stop, nel caso dovesse ricorrere ad un’operazione chirurgica, per una lussazione del tendine peroneo della caviglia sinistra patita durante il match Colombia-Cile. Antonio Conte resterebbe così con soli tre attaccanti: Lukaku (non in perfette condizioni), Lautaro Martinez e Politano che sarebbe adattato come punta.

Ecco che il tecnico nerazzurro ha deciso di trattenere Sebastiano Esposito, nonostante il classe 2002 sia stato convocato da Carmine Nunziata per il Mondiale Under 17 che si svolgerà in Brasile dal 26 ottobre al 17 novembre. Il punto verrà fatto nelle prossime ore, quando si conosceranno i reali tempi di recupero del cileno, ma Conte ha deciso che l’Inter ha la priorità, considerando il doppio impegno campionato-Champions.

Ora Nunziata ha tempo fino a mercoledì 16 ottobre per diramare la lista dei 21 giocatori definitivi che prenderanno parte al Mondiale. L’Italia debutterà il 28 ottobre a Brasilia contro le Isole Salomone. Poi affronterà Messico (31/10) e Paraguay (3/11).