Ora sì, ci siamo veramente: Romelu Lukaku sarà presto un nuovo giocatore dell'Inter. Il viaggio londinese di Federico Pastorello, agente del giocatore, ha dato i propri frutti: secondo 'Sky' i due club hanno trovato un accordo per il trasferimento a Milano del gigante belga, che si appresta dunque a lasciare Manchester e la Premier League per mettersi a disposizione di Antonio Conte. Sempre secondo Sky, lo United avrebbe infatti dato il via libera al giocatore, autorizzando il suo viaggio a Milano dove nella giornata di giovedì 8 agosto sosterrà le visite mediche.

Le cifre

E' fatta, insomma. A convincere lo United 65 milioni di euro più 13 di bonus e addirittura una percentuale sulla futura rivendita: questa è la cifra che ha finalmente permesso a Inter e Manchester United di trovare un punto in comune, concretizzando quindi una trattativa in piedi da settimane. Un prezzo che, complessivamente, si avvicina agli 83 milioni pretesi dai Red Devils. Gli ultimi dettagli burocratici, ovvero lo scambio dei documenti e le relative firme, sanciranno probabilmente già nelle prossime ore la chiusura definitiva dell'operazione. Decisiva anche la volontà dello stesso Lukaku, così convinto di cambiare aria da... allenarsi con un'altra squadra, nello specifico l'Anderlecht, e senza l'autorizzazione del proprio club negli ultimi due giorni.

L'affondo delle ultime ore

Decisivo perché l'affare Lukaku si sbloccasse, come detto, è stato però soprattutto il viaggio in Inghilterra di Federico Pastorello. Grazie al suo lavoro l'Inter è riuscita ad avvicinarsi sempre più alle richieste del Manchester United, fino ad arrivare nel tardo pomeriggio al punto di svolta e all'accordo verbale, con tanto di ok di Steven Zhang. Fondamentale poi - roba dei giorni scorsi - il nulla di fatto nell'affare tra Juventus e Manchester United per lo scambio tra il belga e Paulo Dybala. È lì che si è rifatta sotto pesantemente e prepotentemente l'Inter, decisa a rinforzare il reparto offensivo di un Conte in ebollizione. Missione compiuta.