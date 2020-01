L'Inter fa la spesa dal Verona: dopo Rrahmani, i nerazzurri trattano per Kumbulla e Amrabat

Dopo aver trovato l’accordo con il Verona per Rrahmani, l’Inter continua a trattare con l’Hellas per altri nomi per il futuro. C’è una discussione in corso per Kumbulla (seguito anche da club esteri) valutato 25 milioni, ma nelle ultime ore si è fatta avanti anche la pista Sofyan Amrabat.

Il centrocampista marocchino è al Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto a 3 milioni, ma gli scaligeri valutano il classe ’96 già 20 milioni per un’eventuale cessione in futuro. Nella sede dell’Inter si è presentato infatti Sinouh Mohamed, l’agente del giocatore, proprio per capire le reali possibilità di un trasferimento a partire da giugno. L’Inter si muove per il futuro.