L'Inter non vuole aspettare: gli agenti di Eriksen a Milano, il danese ha detto sì per gennaio

Continua il lavoro ai fianchi dell’Inter, con Marotta che vuole subito strappare l’accordo con il Tottenham per l’acquisto di Christian Eriksen a gennaio. Il giocatore danese sarà libero a giugno, non avendo trovato l’accordo per il rinnovo con gli Spurs, ma Conte e i nerazzurri sperano di averlo a disposizione già dopo la sessione invernale. Il classe ’92 ha già detto di sì all’Inter, come testimoniato anche dalla trasferta dei suoi agenti a Milano per definire i dettagli del nuovo contratto.

Secondo Fcinternews, l’ex Ajax firmerà un contratto di 5 anni a 10 milioni netti a stagione, una cifra molto superiore rispetto i 4,5 milioni del suo attaule contratto con il Tottenham. Proprio in giornata c’è stato un faccia a faccia tra Marotta e Martin Schoots, procurato del danese, per chiudere il discorso anche per lasciare alla porta altri club interessati.

Il Tottenham vuole 20 milioni

A conti fatti, il Tottenham può essere comunque soddisfatto, potendo monetizzare l’addio di Eriksen e non perderlo a parametro zero. Gli Spurs, però, hanno sparato alto: chiedendo 20 milioni ai nerazzurri. Mourinho, inoltre, deve convivere con un’ermergenza a centrocampo dopo l’infortunio di Sissoko e il Tottenham giustifica così l’alta richiesta per dare il via libera al danese.