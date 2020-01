L'Inter non vuole aspettare: offerta per Eriksen, entro martedì 14 la risposta

Continua il lavoro ai fianchi dell’Inter, con Marotta che vuole subito strappare l’accordo con il Tottenham per l’acquisto di Christian Eriksen a gennaio. Il giocatore danese sarà libero a giugno, non avendo trovato l’accordo per il rinnovo con gli Spurs, ma Conte e i nerazzurri sperano di averlo a disposizione già dopo la sessione invernale.

Come rivelato da Sky, il classe ’92 ha in mano un'offerta molto importante dei nerazzurri, che entro martedì 14 sperano di ricevere una risposta definitiva. Secondo Fcinternews, l’ex Ajax firmerà un contratto di 5 anni a 10 milioni netti a stagione, una cifra molto superiore rispetto ai 4,5 milioni del suo attaule contratto con il Tottenham. Proprio in giornata c’è stato un faccia a faccia tra Marotta e Martin Schoots, procuratore del danese, per provare a chiudere il discorso e per lasciare alla porta altri club interessati.

Il Tottenham vuole 20 milioni

A conti fatti, il Tottenham può essere comunque soddisfatto, potendo monetizzare l’addio di Eriksen e non perderlo a parametro zero. Gli Spurs, però, hanno sparato alto chiedendo 20 milioni ai nerazzurri. Mourinho, inoltre, deve convivere con un’ermergenza a centrocampo dopo l’infortunio di Sissoko e il Tottenham giustifica così l’alta richiesta per dare il via libera al danese.