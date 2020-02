L'Inter replica a Spalletti: "Ha rifiutato la buonuscita per liberarsi e allenare il Milan"

" Sono stato contattato dal Milan, poco dopo che ero stato esonerato. Poi è stato deciso di pagarmi rimanendo a casa. E sono rimasto a casa" [Luciano Spalletti, 4/2/2020] "

Non sono andate giù all’Inter queste parole pronunciate ieri a margine dell’evento Italian Sport Awards di Castellammare di Stabia da Luciano Spalletti, ex tecnico dell’Inter ma ancora a libro paga della società nerazzurra che l’estate scorsa lo ha esonerato sostituendolo con Antonio Conte. Attraverso una nota rilanciata dall’agenzia Ansa il club di viale della Liberazione, ridimensiona la versione dell’allenatore di Certaldo precisando come “oltre al compenso maturato dal signor Spalletti, la società avesse proposto un'ulteriore offerta economica come incentivo all'esodo, che non è stata accolta dall'allenatore".

La ricostruzione del contatto Inter-Spalletti-Milan

Questa risposta smentisce la versione di Luciano Spalletti, tuttora sottocontratto con l’Inter fino al giugno 2021, e sembra confermare invece la ricostruzione del triangolo Inter-Spalletti-Milan fatta dai giornali sportivi qualche mese fa quando i rossoneri, per sostituire l’esonerato Marco Giampaolo, avevano pensato di ingaggiare proprio il tecnico toscano. L’Inter, ben contenta di liberarsi del ricco ingaggio di Spalletti, ad ottobre offrì a Spalletti un milione di euro (pari al pagamento degli stipendi fino a fine 2019). Spalletti però rilanciò, chiedendo l’intero ingaggio della stagione in corso, fino al giugno 2020. L’Inter la giudicò una proposta impossibile da accettare e la trattativa col Milan saltò.