L'Inter saprà affrontare l'emergenza? Le 5 domande alla 17a giornata

1. La Roma sancirà la fine dell'era Montella a Firenze?

La Roma sta bene e arriva da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare di campionato. Per confermare il quarto posto, i giallorossi proveranno a espugnare il Franchi e infliggere una delusione al vecchio amico Montella in un inedito venerdì sera. Nonostante il pareggio contro l’Inter che ha messo fine a un filotto di sconfitte, il tecnico della Fiorentina resta, infatti, a forte rischio e se dovesse maturare un altro ko, la pausa natalizia potrebbe sancire il cambio di guida tecnica.

Vlahovic - Fiorentina-Inter - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

2. Inter in emergenza totale: cosa s'inventerà Conte contro il Genoa?

L’Inter ha forse più bisogno di tutte della sosta. Ai tanti infortuni si sono aggiunte le squalifiche di Brozovic e Lautaro Martinez, lasciando Antonio Conte in emergenza in vista del match di sabato contro il Genoa. Gagliardini e Candreva tentano il recupero in extremis mentre Sensi non può essere rischiato. Buttare nella mischia Lucien Agoumé dal primo minuto potrebbe essere un azzardo ma il tecnico pugliese dovrà davvero raschiare il fondo del barile. Davanti Esposito ha la chance di affiancare Lukaku, con Politano apparso sfiduciato e fuori dagli schemi. Il Grifone è in caduta libera e Thiago Motta, uno degli uomini del Triplete, cercherà in tutti i modi di strappare punti: la sua panchina è in bilico.

3. Il Milan può sorprendere l'Atalanta?

La trasferta di Bergamo è ostica per tutti e lo sarà sicuramente anche per il Milan che non è riuscito a superare il Sassuolo a San Siro, nel giorno della festa per i 120 anni del club. Le squalifiche di Paquetà e soprattutto di Theo Hernandez danno dei grattacapi a Pioli che potrebbe rispolverare Ricardo Rodriguez, seguito dal Napoli di Gattuso sul mercato. In attacco il Diavolo si affida a Piatek, trascinatore un anno fa nell’1-3 dell'Atleti Azzurri d'Italia. La Dea ritrova Ilicic e Gomez, due pedine che a Bologna sono mancate non poco a Gasperini.

L'amarezza di Krzysztof Piatek, Milan-Sassuolo, Getty ImagesGetty Images

4. Il Napoli si rialzerà a Reggio Emilia?

L’avventura di Gattuso è iniziata con una sconfitta interna contro il Parma e il Napoli non può più sbagliare. A Reggio Emilia, i partenopei cercheranno di conquistare quei tre punti che in Serie A non trovano dal 19 ottobre (2-0 al Verona). È passato troppo tempo e l’ottavo posto in classifica rappresenta un bel fardello, anche perché la zona Champions è distante 11 punti. Il Sassuolo di De Zerbi, spesso bello ma incompiuto, sogna il colpaccio.

5. Il Cagliari ripartirà a Udine?

E' una domanda di senso. Quanto, infatti, la sconfitta beffa sulla Lazio avrà influito sulla psiche dei ragazzi di Maran. Quella di Udine per il Cagliari è davvero una bella prova del nove, per capire lo status anche a livello psicologico raggiunto da questa squadra. Per capire dove realmente può ambire questo Cagliari una partita come quella contro l'Udinese è una cartina tornasole. Insomma, il match è tutt'altro che banale. Vincerlo, per il Cagliari, dopo quanto successo lunedì, significherebbe qualcosa in più dei semplici 3 punti.

Le altre partite

