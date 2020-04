L'Inter si lascia scappare Gnonto: la stella dell'Italia Under 17 saluta e va allo Zurigo

Aveva deliziato tutti al Mondiale Under 17, con l'Italia che venne eliminata dal Brasile solo ai quarti, con tre gol durante la fase a gironi. Il classe 2003 poteva, e doveva, essere il nuovo fenomeno dell'Inter ma ha lasciato i nerazzurri per firmare un contratto da professionista con lo Zurigo.

Si era messo in luce ad ottobre al Mondiale Under 17, con 3 gol durante la fase a gironi che portarono l'Italia alla fase ad eliminazione diretta. Grande controllo palla, capacità sopraffina nel dribbling e anche un buon fiuto del gol. Questo era un primo ritratto di Wilfried Gnonto che, a quei Mondiali, c'era arrivato quasi per caso, con Nunziata che lo convocò al posto di Sebastiano Esposito bloccato dall'Inter a seguito dell'infortunio di Alexis Sanchez.

Il giovane, di origini della Costa d'Avorio, ha però subito conquistato il ct, venendo schierato nella prima gara contro le Isole Salomone dove trovò una doppietta. È un classe 2003, doveva ancora compiere 16 anni, e fu il più giovane a segnare una rete in quella rassegna.

Beh un grande scoperta anche per la stessa Inter, che in casa si trovava un prospetto molto interessante per il futuro. In stagione ha giocato con l'Under 18, anche con la Primavera, e ha sostenuto addirittura qualche allenamento con la prima squadra agli ordini di Antonio Conte.

Gnonto voleva però un contratto da professionista, nonostante abbia ancora 16 anni, e così ha lasciato il club - per sua volontà - approdando allo Zurigo (il passaggio effettivo si completerà all'inizio della prossima stagione). E l'Inter non ne ricaverà quasi nulla, considerando i 200 mila euro che arriveranno dagli elvetici come indennizzo a titolo di training compensation.

La stagione di Gnonto (16 anni)

Competizione Presenze/Reti Inter Primavera 12 presenze e 1 gol Coppa Italia Primavera 1 presenza e 0 gol Inter Under 18 5 presenze e 3 gol Inter Under 17 5 presenze e 2 gol UEFA Youth League 3 presenze e 0 gol Totale 26 presenze e 6 gol

