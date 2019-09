Cagliari-Inter 1-2 (27' Lautaro Martinez; 50' João Pedro; 71' rig. Lukaku)

Dopo l'esordio travolgente contro il Lecce, l'Inter passa anche a Cagliari e va alla sosta a punteggio pieno. Un 1-2 firmato dalle reti di Lautaro Martinez - in collaborazione con Cerri - nel primo tempo e da Lukaku, su rigore, nella ripresa. In mezzo, il momentaneo pari di João Pedro al rientro dall'intervallo. Secondo successo per i nerazzurri e secondo ko interno per i sardi, ancora senza punti in classifica.

Cagliari-Inter - Serie A 2019/20Getty Images

Atalanta-Torino 2-3 (24' Bonifazi; 38' e 54' D.Zapata; 57' Berenguer, 66' Izzo)

Sorpresa al Tardini dove l’Atalanta di Gasperini lascia 3 punti al Torino, che riesce a ribaltarla con l’uno-due Berenguer-Izzo dopo la doppietta di Duvan Zapata. Il colombiano è travolgente, ma non basta per regalare la prima vittoria casalinga ai nerazzurri che vengono beffati da un Toro che si riscatta dopo la mancata qualificazione alla fase a gironi di Europa League.

Duvan Zapata - Atalanta-Torino - Serie A 2019/2020 - LaPresseLaPresse

Genoa-Fiorentina 2-1 (11' C.Zapata, 65' Kouamé; 76' rig. Pulgar)

Partita divertente e scoppiettante a Marassi dove il Genoa di Andrezzoli regola con un gol per tempo la Fiorentina di Montella che resta così ferma a quota zero punti in classifica dopo due giornate. Di Zapata e Kouamé i gol della vittoria dei rossoblù, di Pulgar su rigore la rete della bandiera degli ospiti. Diverse occasioni da rete da una parte e dell'altra con ottimo interventi compiuti soprattutto da Dragowski, ma anche da Radu nel finale su Chiesa che ha colpito anche un palo.

Cristian Zapata - Genoa-Fiorentina - Serie A 2019/20LaPresse

Sassuolo-Sampdoria 4-1 (29', 36' e 43' Berardi, 47' Traoré; 67' rig. Quagliarella)

One man show al Mapei Stadium: Domenico Berardi torna a segnare una tripletta alla Sampdoria a distanza di sei anni, ma questa volta sulla panchina dei blucerchiati non c’è Delio Rossi, ma Di Francesco. Strano il calcio: il bomber neroverde complica (e non poco) la nuova esperienza dell’allenatore che lo ha lanciato in Serie A. Per i genovesi sono già 7 gol subiti in due partite a dispetto di uno solo segnato, quello della bandiera di Quaglierella contro i neroverdi.

Domenico Berardi - Sassuolo-Sampdoria - Serie A 2019/20LaPresse

Udinese-Parma 1-3 (17' Lasagna; 43' Gervinho, 59' Gagliolo, 76' Inglese)

Prima vittoria del Parma di Roberto D'Aversa. A Udine la squadra crociata batte i padroni di casa con un netto 3-1. In verità il risultato è abbastanza bugiardo: i padroni di casa giocano un'ottima gara, ma sono meno concreti degli ospiti che capitalizzano al meglio le occasioni avute. Nel primo tempo molto meglio l'Udinese: De Paul e Lasagna seminano il panico della difesa ospite. Al 16' Lasagna si invola verso la porta e trafigge Sepe con un gran diagonale. Poco dopo ancora Lasagna va vicino al raddoppio, ma il portiere risponde. Il Parma fatica, ma alla prima occasione pareggia: Kulusevski verticalizza per Gervinho che solo davanti al portiere non sbaglia. Nella ripresa i padroni di casa partono meglio, ma il Parma va in vantaggio col bel colpo di testa di Gagliolo. L'Udinese attacca, e così i crociati chiudono i conti con il gol di Inglese su assist del solito Gervinho.

Riccardo Gagliolo - Udinese-Parma - Serie A 2019/20LaPresse

Lecce-Hellas Verona 0-1 (81' Pessina)

Il Verona espugna il Via del Mare di Lecce grazie a un guizzo nel finale dell’ex di giornata Matteo Pessina, assistito da un super Mattia Zaccagni. Gli scaligeri di mister Juric salgono così a quota 4 punti in classifica dopo due giornate di campionato, Lecce di Liverani inchiodato a quota 0 in classifica.