L'ombra di Prandelli su Corini, ma Cellino smentisce: "Nessun esonero, pensiamo all'Inter"

Il Brescia continua ad essere una squadra interessante, ma porta a casa pochi punti. Ha messo in difficoltà anche Milan, Juventus e Napoli, ma la squadra di Eugenio Corini resta in fondo alla classifica con soli 7 punti. Il tecnico delle Rondinelli potrebbe saltare in caso di sconfitta contro l’Inter, tanto che Cellino avrebbe già contattato Cesare Prandelli per prosiego della stagione.

Il presidente del Brescia ne ha parlato alla Gazzetta. Totale fiducia in Corini

" In queste settimane sono sempre stato molto vicino a Corini perché comprendo la situazione. A Genova c’è stato un brutto stop, ma io continuo ad avere fiducia in lui e non ho mai contattato nessun altro allenatore "

Corini resta focalizzato sulla partita contro l’Inter

" Mi aspetto una squadra arrabbiata. Vorranno riprendersi i punti persi, ma troveranno una squadra comunque arrabbiata. Ognuno ha il proprio obiettivo, metterò in campo una squadra adeguata per cercare di portare a casa un risultato positivo.andremo a disputare una gara contro un avversario molto forte. L’esperienza può essere importante, la partita è fondamentale. Spesso ne ho parlato con voi, io ho ben chiaro il percorso e le difficoltà. Leggere le sconfitte è un percorso fondamentale. Le sconfitte fanno male anche a me, ma devo avere un equilibrio nella valutazione "

" Questo è un campionato complicato per chi lotta per non retrocedere. Abbiamo giocato contro Juventus e Napoli, abbiamo giocato contro la Fiorentina. Siamo stati vicini a vincere a Genova, abbiamo una partita da recuperare. Ci metto sempre il massimo, l’equilibrio sarà anche saper affrontare. Dal momento che ho accettato questo lavoro so cosa vuol dire, io mi devo concentrare sulle cose che posso controllare. Tutto quello che è il contesto esterno non deve interessarmi. La classifica è falsata, abbiamo una partita da giocare. Il fatto degli umori lo comprendo, faccio calcio da moltissimi anni. Sono sempre equilibrato finché non arrivo all’obiettivo. So come e devo affrontare la situazione, io posso dedicarmi al massimo il mio lavoro e dire quello che penso. Capisco che il tifoso viva di risultato. Ho bisogno di avere risposte dai giocatori per lavorare su altri aspetti, i punti li abbiamo fatti con determinati giocatori "