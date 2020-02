L'ultimo paradosso della Juventus capolista: Sarri "alla" Allegri

In sintesi: "1) Non vedrete mai un’organizzazione collettiva come in altre mie squadre. 2) Dispongo di giocatori fortissimi ma individualisti. Mai, in altre circostanze, avrei concesso la libertà che ho dato, per esempio, a Paulo Dybala. 3) Con l’organico che ho, ogni volta che ne cambio uno devo cambiare tutto".

Video - Sarri: "Alla Juventus non vedrete mai un'organizzazione collettiva come in altre mie squadre" 01:23

Detto da un allenatore che, ai tempi di Napoli, aveva incuriosito persino la Treccani, è una bomba, non un petardo. Anche perché siamo ai piedi delle scalate decisive in Champions, campionato e Coppa Italia. Obiezione: non avrebbe potuto accorgersene un po’ prima? Risposta: sì.

Inter-Juventus 1-2 sprigionò scintille di nuovo corso, il "nuovo" per il quale Andrea Agnelli aveva licenziato Massimiliano Allegri. Oggi, in compenso, c’è il rischio che Sarri, per arrivare fino in fondo, senza possibilmente andare a fondo, debba fare l’Allegri. Cioè il gestore. Cioè un Charles Bukowski costretto a scrivere con il borotalco di un Walter Veltroni.

Già al Chelsea era sceso a patti. L’aveva salvato, e galvanizzato, il dribbling di Eden Hazard. Lo salverà, e galvanizzerà, la bulimia di Cristiano Ronaldo? D’improvviso, il creatore si fa - non certo per volontà - "giocatorista". Ha chiesto aiuto alla vecchia guardia che, immagino, non glielo avrà lesinato. Sono tutti travagli che avrei tenuto in famiglia, senza ricorrere alla "lavatrice" pubblica. In questi casi, con lo spogliatoio incerottato e tatticamente smarrito (anche dalla repente virata del capo), cruciale diventa la proprietà. Alla vigilia di un Verona-Milan che fece epoca, Silvio Berlusconi bacchettò la truppa: "Signori, questo (alludendo ad Arrigo Sacchi) resterà con me anche la prossima stagione: voi, non so".

Ecco: Agnelli avrà la stessa forza, lo stesso coraggio? Sarri, lui, non parla più di "Sarrismo". Parla, semplicemente, di risultati. Come ne parlava Allegri, nemico giurato degli schemi. Reduce da un mercato confuso in estate e piatto in inverno (a proposito: visto l’Emre Can di Borussia-Paris Sg?), la Juventus si accinge a recuperare Giorgio Chiellini. Una colonna: di 35 anni, però. Il cerchiobottismo in cui si è rifugiato, spingerà Sarri a scelte comunque cruciali: dal 4-4-2 (con Gonzalo Higuain in panca?) all’assortimento del centrocampo. Per tacere dei terzini, adesso che Juan Cuadrado non è stato ritenuto all’altezza.

La Lazio è servita, l’Inter sventola Christian Eriksen, il panorama più complicato e nebuloso riguarda proprio Madama. Fra un Allegri ancora a libro paga e un Guardiola sul trespolo, Sarri deve inventarsi un pragmatismo che non ha nelle corde. E il tempo stringe, maledettamente. Si pensava che con la rosa ereditata avrebbe lucidato la qualità del gioco. Chiusa la romanzesca caccia al trequartista, sorge il sospetto che più di tanto non potesse, o non possa, fare. Se non vincere, ammesso che ci riesca, come faceva "quello lì".

