La clamorosa svolta della Lega: dal 2021 almeno una partita di Serie A all'estero?

Ad anticipare la clamorosa notizia è Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A: "Proporremo che durante ogni stagione si giochi almeno una partita di Serie A all'estero". Una svolta che battezzerebbe una nuova era. Non c'è ancora una data certa, ma l'anno zero potrebbe essere il 2021. Vedremo, quindi, uno Juventus-Inter o un Milan-Roma lontano dai nostri confini? "La sfida nostra e delle altre leghe europee è quella di andare a conquistare nuovi mercati (si parla di Cina o Nord America, ndr) - prosegue De Siervo - e questo lo si fa andando a giocare partire all'etero creando un percorso riavvicinamento al nostro campionato e al nostro Paese".

Il tentativo (fallito) della Liga

Un tentativo che già nella passata stagione fece la Liga spagnola, ma senza successo. "Per le regole attuali non è un progetto possibile - precisa De Siervo -. Il precursore è stata la Lega spagnola che da qualche anno sta cercando di far giocare una prima partita ufficiale di campionato all'estero. Ci auguriamo che questo possa avvenire, è una cosa che succede anche con il Giro d'Italia e questo consente di aprirsi a nuovi mercati, di raccontare un prodotto, lo fanno già stabilmente le leghe sportive americane. Secondo me è corretto, stiamo aspettando che prima la Fifa e poi l'Uefa creino regole certe". Nello scorso campionato Girona-Barcellona si sarebbe dovuta disputare negli Stati Uniti, esattamente a Miami all'Hard Rock Stadium. Dopo mesi di trattative, discussioni, e cause minacciate, il progetto è naufragato ma le Leghe europee sono partite di nuovo alla carica, Italia in primis (ma si può perfettamente immaginare come la Premier League, il campionato più seguito al mondo, sia sulla stessa lunghezza d'onda).

La finale di Supercoppa italiana Juventus-Milan giocata a Jeddah il 16 gennaio 2019Getty Images

L'esempio di NBA, NFL e MLB

Nel corso della stagione di NFL, NBA e MLB vengono giocate abitualmente diverse partite fuori dagli Stati Uniti, che ormai da anni sono stati in grado di trovare i giusti accordi sui due lati e mondo e sfondare a livello di brand nei Paesi che li ospitano. Il calcio italiano in numerose occasioni, per esempio, ha portato la sua Supercoppa all'estero. Dopo l’esordio di Washington si è giocato a Tripoli (Libia), Pechino (Cina), Doha (Qatar) e Jeddah (Arabia Saudita). Riuscire a disputare un match di campionato, invece, sembra molto più complicato. Il progetto c'è e potrebbe essere un vero e proprio cambio di scenario senza precedenti. Vedremo se nel prossimo futuro potrà diventare davvero realtà o rimarrà solo un sogno nel cassetto.