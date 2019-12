La crisi del Milan: dal manifesto sui giovani al ritorno del "Grande vecchio" Ibrahimovic

Nello sfogliare il dossier del Milan, di "questo" Milan di fine anno, viene in mente la celeberrima definizione che Eduardo Galeano, scrittore uruguagio, diede dell’utopia: "E’ quella cosa che se fai due passi per avvicinarla, lei ne fa altri due". Ogni volta che abbiamo pensato di poter abbinare il Milan a un’idea di progresso, ne siamo stati sistematicamente allontanati più o meno alla stessa velocità, fino al clamoroso e fragoroso cinque a zero di Bergamo, scarto che è valso, in pratica, l’ergastolo ai sogni.

Ci si era aggrappati a tutto. Che Ringhio Gattuso, capace di traghettare il Diavolo a un punto dalla zona Champions, e per nulla convinto dei progetti aziendali, non fosse poi una perdita così grave. Che Marco Giampaolo, il "prestazionista" che aveva portato Fabio Quagliarella al titolo di capocannoniere, incarnasse proprio il domatore che serviva. E che Stefano Pioli, da parte sua, non avrebbe fallito l’opera di normalizzazione.

Morale della favola: dopo 17 giornate, il Milan è undicesimo, vanta 6 punti in meno della scorsa stagione e ha un attacco fra i più sterili (appena 16 gol). Ricordo sempre la mia griglia estiva, che lo gratificava di un sesto posto che molti considerarono esagerato: chi per difetto, chi per eccesso. Sono contrario ai cambi in corsa, ma questo ormai non è più il problema del Milan. Credevo che il recupero di Jack Bonaventura avrebbe contribuito a generare la scossa. Come non detto. Krzysztof Piatek è fermo a quattro reti, tre su rigore. Se si esclude Theo Hernandez - quattro pure lui - non uno che si sia migliorato, da Paquetà a Suso (soprattutto). Anzi: scricchiolano persino Gigio Donnarumma e Alessio Romagnoli.

Di norma, arrivati a questo punto, il lettore ringrazia il giornalista per la diagnosi e pretende la terapia. E qui casca l’asino: non so più cosa suggerire. Che un fondo al comando del club non sia il massimo, appartiene ancora al campo delle analisi. Che Zvone Boban e Paolo Maldini senza soldi non possano fare miracoli, pure. Che il fair play finanziario osteggi il mercato di gennaio, idem. E così mi sono giocato tutti i jolly.

Ci si butta, per sei mesi, su Zlatan Ibrahimovic, il vecchio totem che dovrà svegliare l’anima dormiente della tribù. In un pezzo del 25 novembre lo avevo definito "una botta di viagra con il tratto, singolare e distintivo, di dover stimolare dei nipotini e non dei nonnetti". Ha 38 anni, raggiunge Cristiano Ronaldo (34), Franck Ribéry (36) e Gigi Buffon (41) in quella clinica di lusso che è diventata la serie A. Non si discute l’impatto mediatico, e nemmeno la frustata popolare. Per uno strapuntino europeo potrebbe anche bastare. Per il resto, boh. Che ne sarà di Piatek? Leggo, inoltre, del trentunenne Nemanja Matic: magari.

Il gruppo Elliott e le uscite di Ivan Gazidis hanno accentuato un senso di precarietà sempre più difficile da gestire: quando la storia fa a pugni con la cronaca, trasformare la periferia del podio in una reggia non è semplice. Con tutto il rispetto, non pochi rimpiangono Tiémoué Bakayoko. La classe, l’orgoglio e la tenuta fisica di Ibra sanno tanto di ultimo giro di roulette.

