La crisi del Napoli tra i confronti con il passato e il pericolo degli alibi

E’ strano, il periodo del Napoli. Anche a Roma, dove pure ha perso, ha offerto sprazzi di bel calcio. Già tre sconfitte in undici partite; ultima vittoria, 2-0 al Verona il 19 ottobre. Settimo in classifica, ha sette punti in meno di un anno fa, undici in meno della Juventus, la qual cosa significa (salvo miracoli) addio scudetto fin da novembre, ed è a tre dalla zona Champions. Insomma: non proprio il massimo, per i tifosi e per chi, come il sottoscritto, l’aveva collocato, ad agosto, subito dietro Madama.

Carlo Ancelotti ha raccolto un’eredità pesante, decorata addirittura da un neologismo («Sarrismo»), ha portato un secondo posto e le sue conoscenze, ha rinunciato al dogma dei titolarissimi per passare all’eccesso opposto: trasfusioni continue di forze fresche. Come sempre, sono i risultati che fanno tendenza: e i risultati non sono positivi.

L’arrivo di Kostas Manolas è stato sopravvalutato, la partenza di Raul Albiol sottovalutata: un segnale non banale. Come il rendimento di Kalidou Koulibaly, sempre prezioso ma solo contro i Reds ai «suoi» livelli. Al Napoli manca equilibrio. Con o senza Allan, una delle colonne. Le partite con il Liverpool e a Salisburgo furono tambureggianti, al netto delle occasioni concesse: in Austria, soprattutto. In una Champions che ha portato in finale il Tottenham, molto piò succedere: anche per il Napoli.

Se Giovanni Di Lorenzo si è rivelato un acquisto azzeccato, il k.o. di Kévin Malcuit, la «scomparsa» di Faouzi Ghoulam e, più in generale, la magrezza del centrocampo suggeriscono un pensierino al mercato invernale. L’eclisse di Lorenzo Insigne e Dries Mertens (talvolta rifinitore) non ha bilanciato la vena di Arkadiusz Milik e i progressi di Fabian Ruiz. Fin dal battesimo, a Firenze, il Napoli è salito sulle montagne russe e non vi è più sceso.

Gli arbitri costituiscono un argomento infìdo. Vi ha attinto persino Ancelotti, allenatore che di solito li guarda dall’alto in basso. La miccia di molto, se non di tutto, è stato il «kamasutra» fra Simon Kjaer e Fernando Llorente in Napoli-Atalanta: da rigore, a mio avviso. Sarebbe bastato evitare il gol di Josip Ilicic per ridurne gli effetti catastrofici. Occhio agli alibi: costano punti. Zlatan Ibrahimovic, in barba ai suoi 38 anni, sarebbe una suggestione, certo, ma non è l’attacco, oggi, che ha bisogno di restauri. A gennaio, se proprio dovessi, opererei sulle fasce e in mezzo. Mi guardo attorno e il sostituto di Marek Hamsik non lo vedo ancora.

Credo che Carletto risolverà i problemi. A patto che il presidente calibri i sermoni e l’ambiente rimanga saldo, unito. Ai tempi di Sarri si invocavano più rotazioni, nell’era Ancelotti si rimpiange la formazione tipo. Uno dei pericoli è proprio il tamburello fra passato e presente. Non porta a nulla: se non a quella instabilità emotiva che, spesso, procura più ricadute che riprese. E mai dimenticare che in campo vanno i giocatori. Urge un compromesso storico fra la prima ora e l’ultima mezz’ora dello Stadium. E un Hirving Lozano all’altezza di quel debutto.

