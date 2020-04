La FIFA dà l'ok per le 5 sostituzioni alla ripresa dei campionati: anche la Serie A si adegua?

Dopo l'idea della Premier League di introdurre le 5 sostituzioni a gara (solo per il periodo post emergenza da cronavirus), arriva l'ok della FIFA che rende possibile questo nuovo meccanismo. Saranno però le singole Leghe a decidere se adottare o meno questa nuova possibilità.

La nuova frontiera del calcio sarà quella di permettere più sostituzioni? Sicuramente, o meglio, probabilmente sì durante il periodo di coronavirus e della ripresa dei campionati. La FIFA, infatti, ha lanciato la possibilità di permettere le 5 sostituzioni a partita per ovviare ad un grande problema: la frequenza delle gare che verranno disputate da giugno in poi per terminare tutti i campionati.

Questa è quindi la proposta del massimo organismo mondiale del calcio, ma per i singoli campionati saranno poi le Leghe a decidere il da farsi. Intanto capire se adottare o meno questa possibilità, poi in che modalità farlo: cambi all'intervallo? Solo a metà secondo tempo? C'è il rischio, poi, che gli allenatori se ne approfittino per perdere tempo...

La sicurezza dei giocatori è una delle priorità della FIFA. A questo proposito, una delle preoccupazioni è che la frequenza delle partite possa aumentare il rischio di infortuni. Di fronte a ciò e di questa sfida unica da affrontare, quella della realizzazione delle competizioni d'accordo con i calendari previsti, la FIFA propone che venga permesso un maggior numero di sostituzioni. [Comunicato FIFA]

Dopo l'ok della FIFA serve quello dell'International Football Association Board, l'organo internazionale (indipendente dalla FIFA e da tutte le federazioni) che ha il potere di stabilire e modificare qualsias regola del gioco del calcio. Dovesse arrivare il sì anche dall'IFAB, ecco che questa possibilità verrà vagliata da ogni singolo campionato. Ma la Serie A non sembra volerla prendere in considerazione...

Se si dovesse riprende il campionato verrà terminato con le vecchie regole. Questa è una possibilità che ci ha dato l'IFAB, noi però abbiamo cominciato con delle regole e proseguiremo con le stesse. Sarebbe assurdo terminare il campionato con regole diverse da quelle adottate all'inizio della stagione. [Nicchi a GR Parlamento]

Il Presidente dell'associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi, non è d'accordo. Se si è cominciato il campionato con tre sostituzioni, così dovrà finire. Ricordiamo, invece, che le 5 sostituzioni vengono già effettuate per i campionati di Serie C e Serie D.

