La Fifa ha proposto all'International Board un nuovo formato rigurdante le sostituzioni: saranno 5 in 90 minuti, 6 nel caso di supplementari. Le federazioni calcistiche sperano così di evitare infortuni ai giocatori.

5 cambi (in tre «slot») in 90 minuti, addirittura 6 se si andrà ai supplementari. È questa la formula che, secondo un’indiscrezione della Gazzetta, la Fifa ha proposto all’International Board per tutelare i giocatori durante le cocenti partite estive che concluderanno la stagione 2019/2020. La nuova politica delle sostituzioni dovrebbe estendersi fino al 31 dicembre 2021, al fine di gestire carichi di lavoro (e stanchezza) derivati dalla compressione delle competizioni. Si tratta di una misura non obbligatoria, ma la Figc non ha motivi per rifiutare.

La salute degli atleti è una fra le principali preoccupazioni di qualsiasi federazione calcistica al momento, non solo se si considerano le alte temperature che accompagneranno le competizioni, ma anche i ritmi di lavoro: probabili 3 partite ogni 7 giorni ripetuti per un arco temporale esteso (circa 2 mesi). L’aumento del tasso di infortuni è dietro l’angolo. La preparazione casalinga seguita dai calciatori durante il periodo di quarantena difficilmente potrà valere quanto il lavoro effettuato sul campo. Ecco perchè il nuovo schema delle sostituzioni dovrebbe equilibrare scompensi di preparazione tra giocatori e tra squadre, al momento di ripartire.

Ma agire sul numero di cambi possibili significherebbe modificare anche il codice tattico del gioco: a tal proposito, un’altra preoccupazione è che gli allenatori possano avvalersi dei 5 cambi per addormentare il ritmo di gioco. Per ovviare a questa problematica, ovvero quella dei cambi come veri e propri tempi morti durante la gara, le sostituzioni dovranno essere ripartite in 3 slot. Perciò saranno effettuate sostituzioni doppie: 2+2+1, 2+1+2, 1+2+2 i formati consentiti. Nel caso le partite dovessero protrarsi nei supplementari, entrerebbe in gioco la sesta sostituzione.

