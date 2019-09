La FIFA rivoluziona il mercato: tetto alle commissioni degli agenti e limite ai prestiti

La Fifa è pronta a rivoluzionare il mercato. L'organo di governo del calcio mondiale a partire della stagione 2020/21 porrà un tetto alle commissioni degli agenti e limiterà i prestiti di giocatori alle squadre straniere. Di fronte all'inflazione delle commissioni da parte di alcuni procuratori, la Fifa ha deciso di porre un tetto del 6% sull'importo totale di un trasferimento, che potrà arrivare al massimo al 10% pagato dal club venditore.

Per controllare meglio il flusso di denaro tutte le commissioni verranno pagate attraverso una camera di compensazione che verrà introdotta dalla Fifa. Per quanto riguarda la stretta sui prestiti, verrà limitato a 8 il numero di giocatori prestati da una società a un club straniero. La regola verrà applicata a giocatori di età superiore ai 21 anni. Questo numero verrà ridotto a 7 nella stagione 2021/22 e 6 nella stagione 2022/23. Queste novità verranno approvate in via definitiva nel prossimo Consiglio della Fifa in programma il 24 ottobre a Shanghai.