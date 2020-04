La FIGC ha consegnato i protocolli sanitari al Governo: ci sarà l'ok per ripartire il 4 maggio?

Dopo le parole, nella giornata di venerdì, di Gabriele Gravina, la FIGC ha inviato i protocolli per la ripresa di allenamenti, e del campionato, al Ministro della Salute Speranza e al Ministro dello Sport Spadafora. Il protocollo stilato dalla Federcalcio è stato predisposto dalla Commissione medica della FIGC presiedura dal dottor Paolo Zeppilli.

Ora la palla passa quindi ai Ministeri, e al Governo, che dovranno valutare se dare l'ok o meno al ritorno degli allenamenti a partire dal 4 maggio, data prevista dal Governo - nell'ultimo DPCM - di chiusura del blocco alle attività predisposto per l'emergenza coronavirus.

Si potrà tornare a giocare? Lo deciderà il Comitato Tecnico-Scientifico del Governo che, però, in questi giorni, da Rezza a Ricciardi, si è detto poco ottimista che maggio si possa ricominciare. Ricordiamo che gli atleti avranno bisogno di circa 3 settimane di allenamento (come preparazione) per ricominciare poi a giocare effettivamente sul campo.

Possibile tabella di marcia

Data Agenda 4 maggio Ripartenza degli allenamenti 27-28 maggio Semifinali di ritorno Coppa Italia 30-31 maggio Recuperi 25a giornata Serie A 6-7 giugno 27a giornata di Serie A

Dovesse esserci il via libera, le squadre potranno quindi ricominciare la fase di allenamento e predisporre poi tamponi ogni 72-96 ore ai propri tesserati, oltre esami sierologici, e valutazione cardio-vascolare e polmonare a quei giocatori che sono risultati positivi e poi guariti. Proprio ieri Iachini affermava che i giocatori guariti non potranno ricominciare subito la preprazione in gruppo, dovendo mantenere un livello di battiti cardiaci basso.