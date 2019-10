La Fiorentina blinda Castrovilli: contratto fino al 2024: "Voglio diventare un simbolo"

" Sarebbe fantastico poter ripercorrere la carriera Antognoni. Mi farebbe piacere diventare un simbolo della Fiorentina. Io sono qui per migliorarmi ogni giorno. Spero che andremo avanti così facendo sempre bene e migliorando giorno dopo giorno". "

Così Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina classe '97 e talento emergente di questa prima parte di campionato, incontrando la stampa subito dopo aver rinnovato il contratto che lo legherà alla società viola fino al 2024.

" Ho accettato questo progetto perché c'è grande entusiasmo da parte di tutti. Ringrazio Montella per la fiducia che mi ha dato. Io penso a migliorarmi ogni giorno e a limare i particolari per fare sempre meglio. Mi sono sentito importante quando sono uscito contro la Juventus e tutto lo stadio mi ha applaudito. Lì mi sono sentito un po' importante e sono contento di questo". "

"La Serie B mi ha fatto crescere, che emozione il gol a San Siro"

Per il centrocampista gigliato sono stati importanti i due anni trascorsi in prestito alla Cremonese. "L'esperienza mi ha fatto crescere molto - ha sottolineato - Devo ringraziare tutti i miei compagni di allora perché mi hanno dato tanto". Il talento viola da alcune settimane è finito sul taccuino di Mancini che presto potrebbe convocarlo in azzurro.

" Sono un ragazzo che ama le sfide. Voglio affrontare questa sfida e superarla. Spero nella chiamata della Nazionale" "

Infine, Castrovilli, che da bambino tifava Milan e aveva come idoli Ronaldinho e Kakà, ha raccontato cosa ha provato quando, proprio contro i rossoneri, ha realizzato il suo primo gol in serie A: "Da piccolo ero gran tifoso del Milan quindi forse mi è dispiaciuto un po'", ha detto in tono scherzoso. "E' stata una grandissima emozione segnare in uno stadio come San Siro".

Pradé: "Più fara bene, più guadagnerà: gli chiediamo di restare umile"

Grande entusiasmo anche di Daniele Pradé, ds della Fiorentina non ha nascosto la soddisfazione per la conclusione di questa trattativa

" E’ un’altra giornata importante per la Fiorentina abbiamo rinnovato il contratto di Gaetano Castrovilli, uno che per noi è il futuro. Risponde a tutti i requisiti della nuova Fiorentina. Giovane, forte, e con grande personalità. Gli chiediamo solo di restare così, umile, serio e professionale. Scherzando gli dissi che se fosse rimasto così gli avrei dato il permesso di scrivere sui social a mia nipote, che è molto carina. Ma solo scrivere (ride, ndr). Abbiamo fatto un contratto intelligente, ringrazio Gaetano ed il suo agente (Minieri, ndr). Visto che è basato molto su ciò che farà il calciatore: più farà bene, più guadagnerà, ci sono tantissimi bonus che possono alzare la parte fissa e dipenderà solo da lui. Ha fatto sette partite in Serie A, ma senza agenti intelligenti sarebbe stato già difficile fare un rinnovo così "