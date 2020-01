Fiorentina-SPAL 1-0 (81' Pezzella)

Dopo 3 pareggi e 5 sconfitte nelle ultime 8 giornate, la Fiorentina torna a vincere: è una rete di German Pezzella a firmare l'1-0 contro la SPAL e a regalare finalmente i 3 punti alla squadra di Iachini, all'esordio al Franchi. Meglio i ferraresi, che ingabbiano gli avversari, colpiscono un palo con Strefezza e si divorano una clamorosa palla gol con Valoti. Ma a festeggiare, alla fine, è la Fiorentina.

Torino-Bologna 1-0 (11' Berenguer)

La settimana perfetta del Torino si conclude con un successo sul Bologna: basta una rete di Berenguer agli uomini di Mazzarri, su assist di Belotti all’11’, per piegare i felsinei dopo la vittoria di Roma e il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Genoa. I granata soffrono ma il muro regge e respinge ogni tentativo degli ospiti. Palacio colpisce il palo e poi spreca due volte davanti a Sirigu la chance del pareggio.

Alejandro Berenguer esulta per il gol del momentaneo 1-0 sul Bologna, Torino-Bologna, ImagoImago

Sampdoria-Brescia 5-1 (12' Chancellor; 34' Linetty, 45' Jankto, 69' Quagliarella rig, 77' Caprari, 90+2' Quagliarella)

Dopo la zampata di Gabbiadini nel derby di un mese fa, il Marassi blucerchiato torna a fare festa. E che festa! Al Brescia viene concesso solo un assolo in apertura di match con l’incornata di Chancellor, unico errore degli uomini di Ranieri in novanta minuti di dominio territoriale. Giusto il tempo di accusare il colpo e può partire la cavalcata trionfale genovese: Linetty e Jankto si alternano nelle vesti di bomber e di assistman, Caprari entra e segna dopo 2 minuti, Quagliarella si sblocca su rigore davanti ai propri tifosi dopo 8 mesi di digiuno e si regala un pallonetto alla Quagliarella” in chiusura. E’ manita, la vittoria più larga della Samp quest’anno, segno che il lavoro dell’ex Leicester sta dando i suoi frutti. La classifica parla chiaro: + 5 dalla zona retrocessione, quella in cui il Brescia di Corini, al penultimo posto, si ritrova impantanato.

Fabio Quagliarella, Sampdoria-Brescia, Getty ImagesGetty Images