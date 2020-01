La Juventus blocca la partenza di De Sciglio: niente scambio con Kurzawa dal PSG

Niente da fare. Non si farà lo scambio di terzini Layvin Kurzawa-Mattia De Sciglio: l'operazione tra PSG e Juventus è saltata con i bianconeri che pretendevano un conguaglio dai parigini per far partire l'operazione. C'era, ed è rimasta, una differente valutazione sui giocatori, con la Juventus che attribuiva un valore inferiore a Kurzawa perché in scadenza di contratto.

Ma non sembra essere questo il motivo per il quale si è registrata l'interruzione della trattativa. A scatenare il dietrofront - in questo caso della Juventus - parrebbe essere stata la preoccupazione per le condizioni fisiche di un altro terzino, l'ex Manchester City Danilo. Col brasiliano fuori dai giochi, infatti, Paratici e Sarri non vorrebbero più privarsi di un "usato sicuro" come De Sciglio, accogliendo un Kurzawa che, invece, dovrebbe comunque superare un periodo di ambientamento.

Atletico Madrid-Juventus, International Champions Cup 2019: Mattia De Sciglio (Getty Images)Getty Images