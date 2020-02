La Juventus pensa ai giovani: Orsolini può tornare a giugno, 26 milioni pronti per il Bologna

Contro il Brescia ha segnato ancora e Riccardo Orsolini ha così raggiunto quota 6 reti in Serie A (5 assist compresi) in 22 presenze. Con Mihajlović è semplicemente rinato e la Juventus lo vuole riportare a casa...

Secondo il Corriere di Torino, infatti, la Juventus applicherà il gentlemen agreement che era stato inserito nel contratto di cessione del classe ’97 al Bologna. In sostanza, una sorta di clausola di recompra che avrebbe permesso alla Juventus di riportare ‘a casa’ Orsolini per 26 milioni. Il giocatore andrà a guadagnare 2 milioni a stagione (più bonus) per 5 anni.

Non ci sono conferme ufficiali, ma il club bianconero pensa al futuro e, dopo Kulusevski, non vuole farsi scappare un altro dei giovani talenti del nostro campionato.