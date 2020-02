La Juventus sorride: Chiellini torna ad allenarsi in gruppo dopo 5 mesi, ci sarà con l'Inter?

Giorgio Chiellini torna a lavorare in gruppo. Bella notizia per la Juventus che vede il ritorno del suo capitano. Il classe ’84 aveva rimediato la rottura del legamento crociato in allenamento, collezionando solo una presenza in questa stagione, nella vittoria per 1-0 in casa del Parma dove fu proprio lui a realizzare il gol partita.

Il difensore ha svolto diversi esercizi di possesso non completando, però, tutto l’allenamento con la squadra. Un primo segnale, comunque, positivo verso il suo recupero. La Juventus non vede l’ora del rientro di Chiellini, come certificato dalla ‘convocazione’ del giocatore nella lista Champions League per la fase ad eliminazione diretta.

Inizialmente, il recupero di Chiellini era prefissato per metà marzo, ma si aprono degli spiragli per vederlo già disponibile per il 26 febbraio. Data della gara di andata degli ottavi di Champions contro il Lione. La data più importante però è quella del 1° marzo, quando allo Stadium verrà l’Inter in quella che sarà una vera e propria sfida Scudetto.