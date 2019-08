La Lazio di Immobile annienta la Samp, Roma solo 3-3 col Genoa. Atalanta, Brescia e Torino ok

Roma-Genoa 3-3 (6' Under, 16' Pinamonti, 30' Dzeko, 42' Criscito rig, 49' Kolarov, 71' Kouamè)

Inizia con un pareggio l'avventura di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. E che pareggio! I giallorossi, splendidi dalla metà campo in su ma fragilissimi nel reparto difensivo, passano in vantaggio 3 volte ma vengono puntualmente raggiunti dai rossoblù di Andreazzoli. Per la Roma vanno a segno Under al 6', Dzeko al 30' e Kolarov al 49'. La triplice risposta genoana è affidata a Pinamonti (16'), Criscito (rigore al 43') e Kouamé (70'). Risultato sostanzialmente giusto che premia la caparbietà e l'organizzazione della formazione ligure. Roma da rivedere soprattutto negli automatismi difensivi.

Sampdoria-Lazio 0-3 (37', 62' Immobile, 56' Correa)

Tutto bene per la Lazio, tutto male per la Sampdoria. La formazione di Simone Inzaghi inizia come meglio non potrebbe il campionato e infligge un pesantissimo 3-0 esterno alla nuova Samp di Di Francesco. Decisivi Immobile, che firma una doppietta, e l'ex Correa, autore del momentaneo raddoppio. Passivo contenuto da un grande Audero, che più volte evita la goleada. La Sampdoria chiama a due grandi interventi Strakosha con Vieira e Gabbiadini, poi crolla.

SPAL-Atalanta 2-3 (6' Di Francesco, 26' Petagna; 34' Gosens, 70', 76' Muriel)

È la solita Atalanta delle grandi reazioni e delle grandi rimonte quella che si presenta al nuovo campionato di Serie A. Di Francesco e un ex ispirato come Petagna danno il doppio vantaggio alla SPAl, ma Gosens di testa accorcia le distanze nel primo tempo. Il neoentrato Muriel, nella ripresa, si presenta con una doppietta che regala il 2-3 a Gasperini.

Torino-Sassuolo 2-1 (14', 55' Zaza, 69' Caputo)

Cagliari-Brescia 0-1 (54' Donnarumma rig.)

Ritorno dolce per il Brescia in Serie A. E’ un calcio di rigore di Donnarumma a regalare ai lombardi i 3 punti dopo che il nuovo regolamento sui falli di mano in area fa capolino alla Sardegna Arena. Decisivo infatti è un tocco di mano di Cerri, alle spalle del pallone, rivelato solo dal VAR. La squadra di Corini fa così festa con Donnarumma, freddo dal dischetto, e si porta a casa tutta la posta. Ottima la prova di tanti ragazzi italiani del Brescia: da Sabelli a Tonali fino a Bisoli, oltre che a Donnarumma chiaramente, che già nel primo tempo si era visto annullare un gol (sempre dal VAR) per un fuorigioco millimetrico. Cagliari un po’ deludente invece e che ha perso anche Pavoletti per infortunio al ginocchio.

Verona-Bologna 1-1 (15' Sansone rig., 27' Veloso)

