La Lazio gioca a poker con il Genoa, la Roma ringrazia Dzeko ed espugna Lecce

Lazio-Genoa 4-0 (7' Milinkovic Savic, 40' Radu, 59' Caicedo, 78' Immobile)

Dopo lo stop di San Siro contro l'Inter, la Lazio torna in vincere e lo fa in grande con un 4-0 rifilato al Genoa (mai in partita) con le realizzazioni di Milinkovic-Savic, Radu, Caicedo e Immobile, che dopo il gol va ad abbracciare mister Simone Inzaghi, chiudendo ogni genere di polemica. Biancocelesti che salgono, in questa maniera, al sesto posto a 10 punti. I rossoblù restano fermi a 5 e scivolano al terzultimo posto con la seconda difesa più perforata (insieme a quella della SPAL) del campionato, dopo quella dei concittadini della Sampdoria: ben 13 le reti subite.

Sergej Milinkovic Savic esulta insieme a Adam Marusic il gol del momentaneo 1-0 al Genoa, Lazio-Genoa, Getty ImagesGetty Images

Lecce-Roma 0-1 (56' Dzeko)

La Roma si rialza dopo il tonfo casalingo con l’Atalanta, espugnando il Via del Mare. Nel primo tempo, i padroni di casa costruiscono delle occasioni mentre gli ospiti pagano una manovra troppo lenta. Nella ripresa, arriva il cambio di marcia con Dzeko che schiaccia di testa l’assist di Mkhitaryan. Il colpo del ko è sui piedi di Kolarov, ma lo specialista sul dischetto trova un grandissimo Gabriel che para il rigore del possibile 0-2. La Roma vince 0-1, il Lecce esce dal campo tra gli applausi.

Udinese-Bologna 1-0 (27' Okaka)

Basta un colpo di testa di Okaka per risvegliare l’Udinese da un torpore lungo 3 partite: contro Inter, Brescia e Verona, infatti, i bianconeri non erano mai riusciti a segnare e la classifica ne aveva risentito. Grazie al successo sul Bologna, Tudor si toglie dalla zona calda e si porta a -1 dai rossoblù a 7 punti. Gli emiliani, sotto dalla mezz’ora del primo tempo, non riescono a trovare la forza per reagire, nonostante venga utilizzato tutto l’arsenale offensivo: Orsolini, Sansone, Soriano, Santander, Destro e Palacio non impensieriscono mai Musso che centra il secondo clean sheet” consecutivo. Un solo punto nelle ultime tre per la squadra di Mihajlovic suona già come un campanello dall'allarme.

La gioia di Stefano Okaka per il gol realizzato in Udinese-Bologna, Serie A 2019-2020, LaPresseLaPresse

La classifica

Inter 18; Juventus 16; Atalanta 13; Napoli 12; Roma 11; Lazio 10; Cagliari*, Torino 9*; Bologna 8; Udinese 7; Parma*, Milan*, Sassuolo, Brescia, Lecce 6; Fiorentina*, Verona*, Genoa 5; SPAL, Sampdoria 3.

* una giornata in meno