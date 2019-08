La Lazio vince 12-0 il test in famiglia: trauma al metacarpo per Lazzari

Test in famiglia per la Lazio a una settimana dall'inizio del campionato. Al termine di un iniziale riscaldamento, la formazione guidata da Simone Inzaghi ha affrontato la Primavera biancoceleste in una partita di allenamento: il confronto si è concluso sul 12-0 grazie alla tripletta siglata da Marco Parolo, alla doppietta di Nimmermeer ed alle reti di Luis Alberto, Immobile, Vavro, Correa, Patric, Berisha e Scaffidi. Unica nota stonata l'infortunio occorso a Manuel Lazzarri. "Ha subito un trauma di tipo distorsivo sub-lussativo al metacarpo. Al momento il giocatore è in clinica per sottoporsi ad una radiografia quindi potremo effettuare una diagnosi solo in un secondo momento - ha evidenziato il dottor Claudio Meli ai microfoni di Lazio Style Channel - Il dolore si è attenuato, la mano è più sgonfia. Non avendo ancora i risultati non possiamo esprimerci più di tanto. Andremo a valutare eventuali lesioni ossee: il dito è rimasto bloccato nella maglia dell’avversario in un contrasto".

Al termine del match ha parlato anche Valon Berisha. "Quest’amichevole con la Primavera era importante in vista del debutto in Serie A con la Sampdoria, sarà una partita fondamentale nella quale dovremo misurarci in trasferta contro i blucerchiati. Il test, inoltre, è stato utile per mettere alla prova e migliorare la nostra condizione fisica - ha spiegato il centrocampista ai microfoni del canale tematico biancocelste - C'è tanta qualità all’interno della squadra ed il fraseggio è stato buono, per questo siamo riusciti a realizzare tanti gol. Il gruppo si è mosso bene, quest’anno stiamo portando tanta pressione nella metà campo avversaria per rubare il pallone e segnare. Questa caratteristica diversifica il nostro gioco rispetto alla prima stagione, per le altre squadre è difficile affrontare una formazione che porta così alto il pressing. Sto bene e questo è importante, mi sono allenato ogni giorno. Non è stato facile prendere ritmo ma dopo due settimane di allenamento sono riuscito a tornare in forma. Oggi sono riuscito a segnare di testa, non è il mio forte, ma su un cross ho superato il mio amico Thomas Strakosha".