Lazio-Lecce 4-2 (30' e 80' J.Correa, 62' Milinkovic-Savic, 77' rig. Immobile; 40' Lapadula, 85' La Mantia)

La Lazio vince 4-2 contro il Lecce al termine di una gara spettacolare e ricchissima di occasioni (e di gol) all'Olimpico. Doppietta di Correa, reti di Milinkovic-Savic e Immobile (su rigore). Per il Lecce, Lapadula fa 1-1 e il potenziale 2-2, annullato con grandi polemiche dal VAR per invasione in area sul rigore di Babacar respinto da Berisha. Inutile il bel centro finale dell'attaccante giallorosso La Mantia. Lazio a 24 punti: Cagliari riagganciato al terzo posto.

Lazio-Lecce, Serie A 2019-2020: Manuel Lazzari (Lazio) e Marco Mancosu (Lecce) (LaPresse)LaPresse

Sampdoria-Atalanta 0-0

Sampdoria e Atalanta non si fanno male e, al Ferraris, chiudono con uno 0-0 poco entusiasmante. Pareggio tutto sommato giusto, perché entrambe le formazioni si creano la possibilità di andare a segno: la Samp soprattutto con Jankto, i nerazzurri con Pasalic e Toloi. Dea in 10 dal 74' per l'espulsione di Malinovskyi. Se la formazione di Ranieri prosegue la propria lenta risalita dagli abissi, quella di Gasperini rimanda nuovamente l'appuntamento con la vittoria.

Malinovskyi - Sampdoria-Atalanta - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Udinese-SPAL 0-0

Finisce 0-0 il match della Dacia Arena tra Udinese e SPAL. Padroni di casa che hanno diverse occasioni per andare in vantaggio, sia nel primo tempo che nella ripresa ma la difesa ospite tiene. Nel recupero però succede l'incredibile, con il VAR che dà un rigore agli ospiti al 98' per un tocco di mano in area di Sema: Musso para però su Petagna. L'Udinese sale a quota 14, SPAL sale a 8 e supera momentaneamente il Brescia ultimo.

Petagna - Udinese-SPAL - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

La classifica dopo 12 giornate

Inter 31 punti, Juventus* 29, Lazio e Cagliari 24, Roma* e Atalanta 22. Napoli 19, Fiorentina 16, Hellas Verona 15, Parma*, Torino e Udinese 14, Sassuolo* e Milan* 13, Bologna 12, Lecce 10, Genoa e Sampdoria 9, SPAL 8, Brescia* 7.

*una gara in meno