La Lega Calcio avvisa Tommasi: "In arrivo piano per la sospensione degli stipendi dei giocatori"

" Entro lunedì vi faremo avere il piano collettivo per gli stipendi "

Questa, secondo l'ANSA, è stata la comunicazione fatta dall'amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, Paolo Dal Pino, a Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione calciatori.

In conference call, quest'oggi, è stato infatti dibattuto del piano per sospendere i salari dei giocatori per tutto il periodo di emergenza (si parte da Aprile), un piano coordinato con tutte le squadre della Serie A.

Alcune società si erano già poste il problema, ma non tutti i giocatori sono d'accordo sul taglio degli stipendi. Ora non resta che attendere la comunicazione della Lega Calcio, sperando che sia un qualcosa di condiviso tra tutte le società in gioco.