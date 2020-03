La prima vera data fondamentale sarà domani, martedì 17 marzo, quando la UEFA deciderà che ne sarà dell’Europeo previsto in estate e anche delle coppe europee. Intanto però, la Lega Serie A, prova a portarsi avanti, lasciando da questo punto di vista anche in qualche modo trasparire che ne sarà di Euro 2020 (ovvero un quasi certo slittamento al 2021).

In una conferenza a distanza tenuta via telematica tra i 20 club della Serie A, la Lega pare infatti aver già messo alcuni paletti per lo sviluppo e la conclusione dell’attuale campionato 2019/20, sospeso a causa dell’emergenza coronavirus.

Uno dei punti più importanti discussi questa mattinata è una data: 9 maggio. Sarebbe questo infatti il termine massimo individuato dalle 20 società di Serie A per la ripresa e il regolare svolgimento delle giornate mancanti. Si dovesse andare più in là, poi, diventerebbe un problema.

Pallone ufficiale della Lega Serie AGetty Images

Legato a questo meeting c’è stato anche l’inevitabile discussione su tutti gli aspetti collaterali della questione, come i contratti dei giocatori in scadenza, dei prestiti, delle sponsorizzazioni e persino dei diritti tv, spesso con scadenza 30 giugno.

La proposta sarebbe quella si spostare le scadenze a metà luglio, con un’apposita deroga alle norme delle regole Noif.

Tutto comunque dovrà essere ufficializzato e quindi verrà rivalutato nei prossimi giorni; ovviamente all’indomani proprio della decisione primaria su cui tutti i campionati europei devono basarsi: ovvero il rinvio o meno di UEFA Euro 2020 all’anno prossimo. Poi, eventualmente, si inizierà a lavorare proprio per provare a riprendere dal 9 maggio. Contenimento dell’epidemia di COVID-19 permettendo, ovviamente.