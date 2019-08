La mia griglia pre-esuberi: Napoli e Inter a caccia della Juventus (ma quale?)

Tutti ai vostri posti, si ricomincia. In attesa di brindare alla chiusura del mercato (offro io), vi giro la mia griglia.

1. Juventus

O CR7 o la spacca, questa volta senza se e senza ma: dal bilancio alla Champions. In campionato, nonostante o grazie al caos-esuberi, è sempre la più forte. Da Allegri a Sarri (auguri!), il gioco al centro del villaggio. E Dybala vicino a quale porta?

Dybala - Triestina-Juventus - Amichevoli 2019 - Getty ImagesGetty Images

2. Napoli

La conferma di Ancelotti è stato un messaggio, gli acquisti di Manolas e Lozano un segnale. E non è mai troppo Icardi: sarebbe la ciliegina. Dimenticavo: Allan non aveva firmato per il Paris Saint-Germain?

3. Inter

Da Spalletti a Conte e da Icardi a Lukaku aspettando Alexis Sanchez: più quadrata, meno pazza. Sensi e Barella portano vivacità a centrocampo. Manca qualcosa sulle fasce. Occhio a Candreva. I primi anni di Conte sono sempre i migliori.

Video - Lukaku si presenta: "Inter per tornare a vincere, Conte miglior tecnico al mondo" 01:12

4. Lazio

Allenatore e rosa, più o meno la stessa struttura. I progressi di Correa e le volate di Lazzari potrebbero orientare la rotta. Bel colpo, aver trattenuto Milinkovic-Savic.

5. Roma

La prima senza Romolo-Totti e Remo-De Rossi. L’incognita Fonseca (a me piace) domina il panorama. Ripartire da Dzeko gonfia le vele, anche se il confine resta Zaniolo e l’urgenza, registrare la difesa.

Dzeko, Florenzi - Roma-CSKA Mosca - Champions League 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

6. Milan

E’ un biglietto della lotteria, visto l’ingorgo (Duarte, Theo Hernandez, Bennacer, Leao): si punta molto sul mister, ma Giampaolo non gioca. Una dritta: Bonaventura.

7. Atalanta

Gasp assicura la continuità del progetto. Sono rimasti il Papu e il papa (Ilicic), Muriel è un’alternativa tosta. Se mai, è la Champions che potrebbe rubare energie.

Muriel - Getafe-Atalanta - Friendly 2019 - Getty ImagesGetty Images

8. Torino

Ha perso così poco e pareggiato così tanto, la scorsa stagione, che deve decidersi: o di qua o di là. Mazzarri, Belotti, Sirigu: come no. Ma la chiave saranno Zaza e Berenguer.

9. Fiorentina

Chiusa la saga dei Della Valle, comincia l’era Commisso. E comincia con Chiesa. Impossibile «non» far meglio dell’ultimo calvario. Già mi intrigava il riciclo di Boateng, figuriamoci l’operazione Ribéry, 36 anni di dribbling al mondo.

Video - Ribery: "Sono qui per la Fiorentina, non per essere la concorrenza di Cristiano Ronaldo" 00:29

10. Cagliari

Il ritorno di Nainggolan è polvere da sparo, Maran sa come si maneggia. E poi Rog. E poi Pavoletti. Il k.o. di Cragno rappresenta però un brutto incipit.

Nainggolan - Cagliari-Chievo - Coppa Italia 2019/2020 - LaPresseLaPresse

11. Sampdoria

Vialli sullo sfondo, il trasloco da Giampaolo a Di Francesco, le cessioni di Andersen e Praet. Troppi rebus. E una domanda: a 36 anni, Quagliarella saprà ripetersi?

12. Bologna

Forza Sinisa, naturalmente. Molto passa dal suo recupero. Ciò premesso, mi fido del fiuto di Sabatini: ma Pulgar l’avrei tenuto. Le rughe di Palacio sono tracce, non trappole.

Video - L'ironia, le lacrime e la grinta del guerriero Mihajlovic: "Batterò la leucemia" 02:01

13. Parma

D’Aversa è un fior di artigiano e la rosa, all’altezza delle ambizioni societarie. Karamoh è un’idea, Inglese e Gervinho lo zoccolo duro. Il contropiede come simbolo. Adelante con juicio.

14. Sassuolo

De Zerbi ha perso Sensi, non proprio una pagliuzza. La fiducia in Caputo è atto di grande coraggio, nella speranza che Berardi possa domare finalmente i suoi dubbi esistenziali.

15. Genoa

Andreazzoli è un allenatore che stava per salvare l’Empoli con il gioco. Il «busillis» è Preziosi, sempre: il Genoa estivo, «questo», è da metà classifica, ma «quello» di gennaio, post mercato? Il caso Piatek spalanca scenari imbarazzanti.

16. SPAL

Semplici corre per la terza salvezza consecutiva, un mezzo miracolo. Ceduto Lazzari, ha avuto D’Alessandro e Di Francesco. Gli servono, soprattutto, i 16 gol di Petagna, l’altro mezzo miracolo.

17. Brescia

Non invidio Corini, tra Scilla-Cellino e Cariddi-Balotelli: Mario può esplodere sul bersaglio o in mano al balilla. Mi aggrappo al talento di Tonali, classe 2000.

Video - Tutti pazzi per SuperMario! Che accoglienza al primo allenamento di Balotelli con il Brescia 00:55

18. Udinese

Tudor ha meritato la conferma sul campo. L’organico non ha subito scosse né offerto mosse. Si riparte da De Paul e Lasagna: non è tutto, non è poco. Allarma la fase difensiva.

19. Lecce

O Lapadula torna il cecchino di Pescara o per Liverani si profila un lungo tormento. Il gusto per la manovra non sempre paga, anche se spesso aiuta.

Ivan Juric, Genoa, Getty ImagesGetty Images

20. Verona

Juric è un tecnico strano, che va a folate. Le fortune dell’Hellas ruotano attorno alla malizia di Veloso e ai blitz di Lazovic: aspirine di vecchio Grifo per scacciare il mal di coda.

Spunti, appunti? E sotto con la vostra griglia.