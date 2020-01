La moviola di Brescia-Milan: giusto annullare i gol di Torregrossa e Castillejo

La moviola di Brescia-Milan (arbitro Paolo Valeri, sezione Roma 2)

Minuto 2’: IL MILAN CHIEDE IL RIGORE. Ibrahimovic cerca la conclusione dal limite, tocco con il braccio di Bisoli, ma il braccio del centrocampista del Brescia era adiacente al corpo. Giusto non dare il penalty.

Minuto 2’: dal possibile rigore per il Milan al contropiede del Brescia. Torregrossa viene fermato a campo aperto da Kjaer che si becca il giallo. Siamo a centrocampo e al 2’, l’ammonizione è un po’ fiscale ma ci può stare.

Minuto 15’: Romagnoli a terra nella propria area di rigore per un contatto con Cistana. L’arbitro non fischia fallo, ma il Milan riesce comunque a spazzare. Ci stava il fallo in attacco.

Minuto 30': Kjaer, già ammonito, spende ancora un fallo tattico su Torregrossa. C'è la spinta e ci starebbe il secondo giallo. L'arbitro non estrae cartellini in questo caso: ad onor di cronaca, era più da giallo nel secondo intervento rispetto a quello eseguito in avvio di gara.

Minuto 56': gol di Torregrossa annullato per fuorigioco. Effettivamente l'attaccante del Brescia era oltre la linea difensiva al momento del tiro di Tonali poi deviato in rete.

Minuto 62': ammonito Bennacer per aver speso un fallo tattico sul contropiede del brescia. Giusta la decisione dell'arbitro, il giocatore era anche diffidato e salterà Milan-Verona.

Minuto 83': annullato il gol del 2-0 di Castillejo. C'era una posizione di fuorigioco di Ibrahimovic in precedenza sul servizio di Kessié.