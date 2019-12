La moviola di Fiorentina-Inter: giusto annullare il gol di Lautaro, era fuorigioco di Lukaku

La moviola di Fiorentina-Inter (Maurizio Mariani, sezione di Aprilia)

Minuto 8’: a segno Borja Valero che trova il gol dell’ex sul servizio di Brozovic. Regolare la posizione dello spagnolo al momento del passaggio del suo compagno di reparto.

Minuto 27’: giallo per Brozovic che ferma Castrovilli. Un po’ pignolo, ma è giusto il cartellino per il croato che aveva speso il fallo tattico. Brozovic era diffidato e salterà la prossima partita contro il Genoa.

Minuto 32’: Giallo anche per Bastoni per un fallo su Federico Chiesa che aveva provato un’accelerazione.

Minuto 39’: a segno Lautaro Martinez, a due passi da Dragowski, sull’assist di Lukaku. L’arbitro inizialmente convalida il gol, ma su segnalazione della VAR annulla tutto per il fuorigioco di partenza di Lukaku sulla verticalizzazione di Brozovic.

Minuto 43’ : Dragowski para alla grande sul colpo di testa di Lukaku, la palla sbatte sulla riga di porta e finisce fuori. Non c’è gol come conferma Goal Line Technology.

Minuto 45': Boateng salta de Vrij che poi scivola a terra, sfiorando il pallone con il braccio. L'attaccante chiede il rigore, ma il centrale olandese non la tocca.

Minuto 75': Dragowski in uscita su Lautaro Martinez all'altezza del limite dell'area di rigore. I giocatori dell'Inter chiedono un fallo, ma per l'arbitro è fallo in attacco dell'argentino.

Minuto 76': ancora Lautaro Martinez protagonista con uno scontro con Dragowski in uscita. Giallo per l'argentino che era diffidato. Episodio dubbio, Lautaro non è andato volontariamente sul portiere della Fiorentina.